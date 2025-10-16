Asturias unida contra el peaje del Huerna: todas las claves de la gran movilización a la que están convocados todos los asturianos

La plaza de La Escandalera de Oviedo será mañana el altavoz de los asturianos contra el peaje del Huerna, cuya prórroga ha sido considerada ilegal por la Comisión Europea, pero que el Gobierno de España mantiene por el momento. Los asturianos están convocados a participar en una gran movilización nacida de un inédito consenso político, económico y social en el Principado.

Todos los partidos, las organizaciones empresariales y los sindicatos sostienen una posición unánime: ante la ilegalidad del peaje, solo cabe su supresión o, en su defecto, su bonificación total mientras se adopta una decisión definitiva.

Las claves de la movilización

¿Cuándo? La movilización, convocada por el Gobierno del Principado y todas las organizaciones participantes, se celebrará mañana, 17 de octubre, a las 17.30 horas .

La movilización, convocada por el Gobierno del Principado y todas las organizaciones participantes, se celebrará . ¿Dónde? La marcha partirá de la estación de ferrocarril de Oviedo y recorrerá la calle Uría hasta llegar a la plaza de La Escandalera .

La marcha partirá de la y recorrerá la hasta llegar a la . ¿Quiénes convocan? El Gobierno regional asume el liderazgo de la protesta, organizada en el marco de la Alianza por las Infraestructuras, un órgano de consenso, diálogo y presión sobre las inversiones necesarias para Asturias. Está prevista la participación del Gobierno en pleno. A la convocatoria se han sumado todos los partidos con representación en la Junta General —PSOE, Partido Popular, Vox, Izquierda Unida–Convocatoria por Asturias, Foro Asturias y Somos (formación que agrupa a la diputada Covadonga Tomé)—, así como la patronal FADE , las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés , las asociaciones del transporte y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras .

El asume el liderazgo de la protesta, organizada en el marco de la Alianza por las Infraestructuras, un órgano de consenso, diálogo y presión sobre las inversiones necesarias para Asturias. Está prevista la participación del Gobierno en pleno. A la convocatoria se han sumado —PSOE, Partido Popular, Vox, Izquierda Unida–Convocatoria por Asturias, Foro Asturias y Somos (formación que agrupa a la diputada Covadonga Tomé)—, así como la , las , las y los sindicatos . ¿Cómo se desarrollará? La movilización concluirá con la lectura de un manifiesto consensuado por las 25 organizaciones sociales, políticas y económicas que, junto con el Gobierno de Asturias, integran la Alianza por las Infraestructuras.

La movilización concluirá con la consensuado por las que, junto con el Gobierno de Asturias, integran la Alianza por las Infraestructuras. ¿Cuál es el lema? El lema elegido es “Asturias unida. Fin al peaje del Huerna”, acompañado de una imagen oficial creada por el ilustrador asturiano Alfonso Zapico.

¿Por qué se paga el peaje del Huerna?

La autopista que atraviesa la Cordillera Cantábrica hacia la meseta se construyó mediante una concesión privada. La empresa adjudicataria ejecutó las obras a cambio de recuperar la inversión con el cobro del peaje. Esa concesión debía expirar en 2021, pero en el año 2000, el Gobierno del PP presidido por José María Aznar la prorrogó hasta 2050, una operación que Bruselas considera irregular.

¿Por qué pide Asturias suprimir el peaje?

La reclamación del Principado se apoya en los argumentos de la Comisión Europea:

Falta de licitación y publicidad. La prórroga se realizó sin concurso público, pese a que Bruselas la considera una nueva adjudicación. Vulneración de los principios de igualdad y transparencia. La ampliación otorgó a la concesionaria ventajas fiscales y una rentabilidad garantizada. El Tribunal de Cuentas ya cuestionó la operación en 2004. Uso indebido de la “excepción in house”. La ampliación se justificó por la pertenencia de la concesionaria al ente público ENAUSA, pero la Comisión advierte que el proceso de privatización ya estaba en marcha. Prórroga sin causa económica. Europa sostiene que la ampliación no buscaba corregir desequilibrios financieros, sino aumentar la rentabilidad de la empresa. Perjuicio para Asturias. El mantenimiento del peaje ha limitado la competitividad de la región, al ser el Huerna la única conexión por carretera de alta capacidad entre Asturias y el resto de España.

¿Qué reclama Asturias?

La movilización pretende reafirmar la posición unánime de Asturias y exigir al Ministerio de Transportes que acate la resolución de la Comisión Europea. Las organizaciones insisten en que no se trata de una reclamación política, sino jurídica, y reclaman que, mientras se anula la concesión, el Estado bonifique al 100 % el coste del peaje desde el primer viaje.

Una segunda protesta el sábado

Además de la marcha institucional del jueves, se ha convocado una segunda movilización para el sábado 18 de octubre, a las 12.00 horas, ante la Delegación del Gobierno en Asturias. Esta convocatoria parte del exlíder de Podemos en Asturias Daniel Ripa, autor de la denuncia ante Bruselas que propició la investigación. La protesta, bajo el lema “Asturias entera rompe la barrera”, está promovida por la Plataforma Ciudadana Peaje Huerna ¡No!, que busca mantenerse al margen de los partidos políticos.