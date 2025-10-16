Caen dos ladrones asturianos por un "alunizaje" en una cafetería de Ribadeo
Vecinos de Soto de Ribera y Avilés, los arrestados por la Guardia Civil robaron coches en Betanzos (La Coruña), Ribadeo (Lugo) y Avilés
Agencias
La Guardia Civil detuvo a un vecino de Soto de Ribera, de 21 años, y un residente en Avilés, de 24, como presuntos autores de un robo por alunizaje en un local de hostelería del municipio lucense de Ribadeo.
Según el Instituto Armado, los hechos se produjeron en septiembre cuando empotraron un vehículo contra la fachada de un establecimiento de hostelería para acceder al interior, sustrayendo la caja registradora y la máquina expendedora de tabaco.
El vehículo empleado para el ilícito había sido sustraído previamente en la localidad coruñesa de Betanzos. Además, los detenidos habían sustraído otros dos turismos en las localidades de Ribadeo y Avilés.
La Guardia Civil comenzó una investigación en la que determinaron la identidad de los presuntos autores. Así, uno de ellos fue detenido el 10 de octubre en Oviedo y el otro fue arrestado en la jornada del jueves en Avilés, del que la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.
