Cafento y Hunosa, premiados por la Asociación de Organismos de Control
La Asociación de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias (Asocas) ha concedido el XV "Premio a la Seguridad Industrial" al grupo cafetero tinetense Cafento y el VI "Premio a la Diversificación Energética" a la hullera pública Hunosa. Los premios se entregarán el próximo 13 de noviembre durante un acto que se celebrará en el Restaurante Peña Mea, en Llanera. En el caso de Cafento, el jurado de Asocas ha valorado "su buen hacer en la aplicación a su proceso productivo de políticas de calidad, seguridad, medio ambiente y mejora continua a lo largo de su trayectoria". Respecto a Hunosa, la asociación destaca, entre otros aspectos, el proyecto de transformación de la central de La Pereda hacia la biomasa y el de la construcción de una planta de hidrógeno verde en el Pozo Fondón (Langreo).
