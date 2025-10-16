La batalla del Huerna entre el Principado y Puente se recrudece antes de la manifestación: Calvo replica al Ministro que "las prioridades de Asturias las deciden los asturianos" y no él

Nuevo intercambio de golpes entre los gobiernos socialistas de España y de Asturias a cuenta del peaje del Huerna. Si Óscar Puente, ministro de Transportes, volvió a dejar claro esta mañana que el Ejecutivo central no está dispuesto a abordar el rescate del peaje, pese a que su legalidad está puesta en entredicho por la justicia europea, ha sido Alejandro Calvo el que le ha replicado después en nombre del Principado. El consejero de Movilidad del gobierno de Barbón ha querido dejar claro a Puente que "las prioridades de Asturias las deciden los asturianos", afeando así a Puente que dijese que el peaje del Huerna no es un problema "central" para los asturianos.

El nuevo capítulo de esta batalla entre dos ejecutivos del mismo partido se da justo en la víspera de la manifestación convocada contra el peaje mañana en Oviedo. Puente, en una entrevista radiofónica a Onda Cero, subrayó que, pase lo que pase en la manifestación apoyada por el Principado, el Gobierno de Pedro Sánchez no cambiará de postura y no habrá rescate para liberar de la tasa a la autopista que une Asturias con la Meseta. “Lo que se nos pide es que rescatemos una concesión que tiene vigencia hasta el año 2050. Y eso tiene unas consecuencias económicas y jurídicas muy concretas”, argumentó, antes de calibrar lo que es, a su juicio, el sentir de los asturianos: “Yo creo que (la polémica) no está justificada, no sé a qué obedece que Asturias esté con este tema en el centro del debate, sinceramente no creo que este sea un problema central para Asturias ni para los asturianos”.

La réplica de Alejandro Calvo

"Las prioridades de Asturias las deciden los asturianos". Con estas palabras ha contestado el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, al Ministro de Transportes, Óscar Puente, quien este mismo jueves ha reiterado la negativa del Gobierno de España a rescatar la concesión de la autopista del Huerna (AP-66).

El Gobierno de Adrián Barbón, del mismo signo político que el de Pedro Sánchez (PSOE), opina todo lo contrario. "Hay una situación de ilegalidad respecto al incumplimiento de la normativa europea en la prórroga que se estableció en el año 2000 por los gobiernos del PP y, por eso, el Gobierno de Asturias actúa. Tenemos una razón objetiva, jurídica. No es una cuestión de agenda política, sino una obligación", ha dejado claro el Consejero.

Bonificación del 100%

En este sentido, Calvo ha aclarado que no hay que hablar de rescate, sino de "nulidad de la prórroga". Aunque el Gobierno de España "no tenga responsabilidad de la prórroga, porque sabemos que fueron los gobiernos del PP de Aznar y Cascos, sí puede hacer ya, de forma inmediata, bonificar el 100% del peaje", ha asegurado.

Movilización

El Consejero asturiano ha apelado este jueves a la "soberanía de los asturianos" y ha animado a la ciudadanía a sumarse a la gran manifestación del peaje del Huerna que se celebrará mañana, viernes, en Oviedo, para "conseguir romper barreras". Partirá a las 17.30 horas de la Estación del Norte y culminará en la plaza de la Escandalera. "Apelo a la soberanía de los asturianos, a que tengan libertad para mostrarlo mañana de una manera cívica, pero con toda la fuerza, porque las prioridades de Asturias las deciden los asturianos", remató.