La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos

Asturias vuelve a estar en el mapa de inversiones de los gigantes chinos del automóvil. Para evitar aranceles y estar más cerca de sus crecientes clientes en Europa, las compañías chinas prepararan una nueva oleada de inversiones en fábricas en Europa. BYD (Build Your Dreams), cuyos representantes llegaron a visitar los terrenos de la ZALIA en Gijón en 2023 cuando buscaban emplazamiento para su primera fábrica en Europa (que finalmente se fue a Hungría), considera ahora a España como país favorito para su tercera planta en el continente, que se dedicará al ensamblaje de coches. Además, la también china SAIC, fabricante de la marca de origen británico MG, baraja el Noroeste de España como emplazamiento para su primera fábrica en Europa. Con Galicia ya hay contactos.

El fabricante de automóviles número uno de China, BYD, considera a España como su principal candidato para una tercera fábrica de coches para atender al mercado europeo, según señalaron a la agencia Reuters dos fuentes informadas sobre el asunto. Se trata de una planta de ensamblaje que se sumaría a las dos fábricas planeadas por BYD en Hungría y Turquía.

Una de las fuentes señaló que España es la favorita para BYD debido a sus costos de fabricación relativamente bajos y a su red de energía limpia. BYD ha reactivado su interés por España después de que en 2023 ya buscara emplazamiento en el país y visitara los terrenos de la ZALIA en Asturias.

Alberto De Aza, director de BYD para España y Portugal, señaló a Reuters el mes pasado que España sería "un lugar ideal para una mayor expansión de la huella de fabricación europea de BYD" debido a su infraestructura industrial y su electricidad barata. No obstante, una tercera fuente advirtió que la compañía no ha comunicado ninguna decisión final y que aún considera otros países además de España. La decisión final sobre la planta, que debería tomarse antes de fin de año, deberá ser aprobada por los reguladores chinos.

BYD no es el único fabricante chino que ha vuelto a tener interés por instalarse en España. SAIC es el fabricante chino de MG y tiene desde hace meses un modelo (el ZS) en el podio de los más vendidos de España. Para atender mejor la demanda, evitar los aranceles y asentarse entre los fabricantes occidentales, la compañía asiática lleva tiempo barruntando la instalación de su primera factoría en suelo comunitario. España estaba entre las favoritas y, según ha podido saber este medio, la firma ha reactivado el interés por el Noroeste de España. Desde hace tiempo mantiene, al menos, contactos con Galicia.

SAIC Motor Corporation Limited es todo un gigante en China. Solo en septiembre entregó un total de 440.000 vehículos, un 40,4% más interanual y un 21% más frente a agosto. Es una empresa estatal y tiene una decena de marcas y "joint ventures" con fabricantes como Volkswagen o General Motors, pero es más conocida lejos de China por ser la propietaria de las marcas de origen británico MG y Maxus. La primera marca ofrece turismos y se ha hecho con un buen pedazo del mercado comunitario; la segunda está intentando hacerse un hueco en el nicho de los vehículos comerciales ligeros, las furgonetas.