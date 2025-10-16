La estrategia innovadora para prevenir el cáncer de próstata en la que trabaja Asturias

La Consejería de Salud y la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) participan en una ambiciosa iniciativa europea para mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer de próstata. El objetivo es desarrollar herramientas innovadoras, tanto digitales como analógicas, con el fin de favorecer el intercambio de información sobre esta enfermedad para apoyar la toma de decisiones de los profesionales.

El programa, CLEAR-PC (del inglés Cancer Literacy Education and Awareness Resources for Prostate Care), en el que participan más de 1.900 personas, fundamentalmente profesionales y autoridades sanitarias, plantea fortalecer la digitalización en salud en la población general, pacientes, profesionales sanitarios y responsables políticos.

En concreto, se promoverá el acceso a una información clara, comprensible y útil, mediante el desarrollo de espacios digitales colaborativos, materiales didácticos y formación avanzada para profesionales sanitarios. De este modo, explican en el Principado, "se espera mejorar la toma de decisiones, reducir desigualdades y promover una atención más equitativa y centrada en el paciente".

Junto con el Principado, participan en esta iniciativa la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, las universidades de Elche y Murcia, el Servicio Canario de la Salud, la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, la Fundación Jordi Estapé y otras cuatro instituciones de Portugal, Croacia, Chipre, Bélgica y Países Bajos.

"La colaboración internacional permitirá validar la estrategia en distintos contextos sanitarios y culturales en Europa", destacan en el Gobierno asturiano.

El cáncer que más hombres sufren

El cáncer de próstata es el que más hombres sufren en Europa y el segundo en el mundo. Su diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos requieren decisiones complejas, que pueden verse afectadas por el nivel de comprensión que los pacientes tienen sobre su salud. Un bajo nivel de conocimiento puede dificultar la participación activa de los pacientes en la toma de decisiones compartidas con los profesionales sanitarios, generar ansiedad ante resultados médicos mal interpretados y llevar a tratamientos invasivos sin plena comprensión.