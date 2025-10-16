Las exigencias de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL): Asturias necesita 350 agentes más, coches en buenas condiciones y cuarteles habitables
Los guardias celebran elecciones al Consejo el 28 y 29 de octubre
Los guardias civiles celebran elecciones al Consejo de la Benemérita el 28 y 29 de octubre. En la pelea concurre Justicia para la Guardia Civil (Jucil), que considera que hay un déficit de 350 agentes en la plantilla asturiana. Según el delegado provincial de Jucil en Asturias, Roberto Estrada, en la región deberìa haber 2.318 agentes, 354 de ellos de la Guardia Civil de Tráfico. En realidad, en esta última unidad faltan medio centenar de agentes. En el resto de unidades debería haber 1.964 agentes, y faltan casi 300.
A ello se suma el alto número de bajas laborales, con picos del 15 por cierto, según asegura Roberto Estrada. El motivo es que "la plantilla está muy envejecida, es muy veterana". Efectivamente, Asturias es un destino que solicitan los agentes cuando ya alcanzan cierta edad, después de haber desarrollado buena parte de su actividad profesional.
Otros problemas de la Guardia Civil asturiana es el "lamentable" estado de las instalaciones. "El cuartel de Avilés presenta una situación lamentable, pero parece que se va a solucionar. Y personalmente he vivido el desalojo del cuartel de Mieres. Las obras empezaron en 2021, y aún no han finalizado. Dicen que lo entregarán en la primavera de 2026, pero no nos fiamos", indica Roberto Estada.
"Lo que exigimos son medios humanos y materiales. La flota de vehículos está desfasada, con muchísimos kilómetros. Y pedimos chalecos antibalas, fundas de pistola y una equipación en condiciones", añade Estrada.
Finalmente, Jucil (es por lo que surgió hace unos años) reclama la equiparación con las policías municipales, locales y la Policía Nacional. "Queremos una jubilación digna y el turno 6x6, como el que tiene la Policía Nacional. Trabajamos 250 horas anuales más que ese cuerpo", resaltó.
