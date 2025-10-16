La gran industria señala que los 600 millones de ayudas por del CO2 "sólo" son el 67% de lo que permite la UE
La asociación a la que pertencen ArcelorMittal y AZSA afirma que la compensación es inferior a la de Francia o Alemania
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) agradece la ampliación de las compensaciones por costes indirectos de CO2 de este año, que alcanzan los 600 millones de euros de los que 115 son para las factorías asturianas de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc (AZSA), Ence, Aleastur y Minersa. Sin embargo, AEGE señala que esta dotación aún queda lejos de las cantidades a las que tendría derecho la industria electrointensiva española para mejorar su competitividad.
En 2025, el Gobierno ha doblado el presupuesto de las compensaciones, pasando de los 300 millones en 2024 hasta los 600 millones de este año, una importante aumento para evitar un deterioro de la competitividad en un contexto de precios altos de la energía . "No obstante, debemos recordar que en la actualidad esta ayuda es inferior a la de países como Francia o Alemania, que cuentan con mayor dotación presupuestaria para sostener la competitividad de sus industrias, situándonos en una clara desventaja que impacta negativamente en nuestra competitividad", afirmó el presidente de AEGE y de Asturiana de Zinc, Carlos Navalpotro.
Fuentes de AEGE destacaron que la compensación de 600 millones de euros "tan sólo" alcanza el 67% del total permitido por la normativa europea (900 millones de euros) debido a la insuficiencia presupuestaria. Según AEGE, esa cuantía situaría al sector electrointensivo español en una posición de igualdad con respecto a las economías europeas con fuerte presencia industrial en su actividad.
