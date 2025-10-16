Herido un hombre de 71 años al despeñarse por una pendiente cerca del yacimiento minero de Los Pontones, en Aller

El conductor de un todoterreno, de 71 años, ha resultado herido de consideración tras volcar en una pista forestal, con mucho desnivel, en circunstancias que se desconocen, en las inmediaciones de la localidad de Bustios, cerca del yacimiento minero de Los Pontones, en Aller.

Según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido fue trasladado por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres, desde el hospital Álvarez Buylla al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Presenta, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, politrauma de pronóstico grave.

El afectado fue evacuado hasta el centro hospitalario mierense por el equipo de Atención Primaria de Moreda en la ambulancia convencional todoterreno de Cabañaquinta. Previamente fue trasladado, unos 700 metros, en un todoterreno de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Mieres.

Hasta el lugar del incidente también se desplazó, por tierra, el Grupo de Rescate de bomberos del que forma parte un médico-rescatador. Fue el médico del grupo de rescate el que estabilizó al herido y le colocó collarín y sendas férulas en ambas piernas. Tras inmovilizarlo en un colchón de vacío lo colocaron en la camilla nido y lo trasladaron al todoterreno que lo evacuó hasta donde esperaba la ambulancia.

Fue el propio afectado el que llamó al Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias a las 19.06 horas. En la llamada explicó que había volcado con su vehículo y estaba herido en ambas piernas. Debido a la falta de cobertura sólo pudo trasladar unas indicaciones sobre el lugar donde se encontraba, pero no pudo enviar su localización. Debido a la falta de cobertura no se logró recuperar posteriormente la comunicación con el herido.

Con las indicaciones facilitadas se movilizó a los bomberos y equipos sanitarios anteriormente citados y se pasó el aviso a la Guardia Civil. Una patrulla del Instituto Armado fue la que llegó en primer lugar a la zona donde se encontraba el hombre, pero debido a la falta de cobertura telefónica las comunicaciones tuvieron que realizase vía radio a través de la Central Operativa de Servicios.

A las 22.04 horas los bomberos dejaron al herido en el punto donde les esperaba la ambulancia todoterreno de Cabañaquinta, para su traslado al Hospital.

Finalizada la intervención retiraron del lugar para regresar a sus respectivas bases.