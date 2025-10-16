El IPC se mantiene en Asturias en el 3,1% y los alimentos bajan al 2,5%

El índice de precios de consumo (IPC) se mantuvo invariable en Asturias en septiembre en el 3,1% en comparación con el mismo mes del año padado, mientras que los alimentos suavizaron su subida en dos décimas, hasta el 2,5%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En tasa mensual, los precios bajaron en el Principado un 0,9% y en el acumulado de los nueve primeros meses del año subieron un 1,8%. Por grupos de precios y en tasa interanual, la mayor subida se produjo en vivienda (que incluye electricidad), con un incremento del 8,1%, seguido de los hoteles, bares y restaurantes (4,6%), y de las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un alza del 4%. Para el conjunto del país, el INE ha revisado una décima al alza el IPC, hasta el 3%.