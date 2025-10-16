Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IPC se mantiene en Asturias en el 3,1% y los alimentos bajan al 2,5%

El índice de precios de consumo (IPC) se mantuvo invariable en Asturias en septiembre en el 3,1% en comparación con el mismo mes del año padado, mientras que los alimentos suavizaron su subida en dos décimas, hasta el 2,5%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En tasa mensual, los precios bajaron en el Principado un 0,9% y en el acumulado de los nueve primeros meses del año subieron un 1,8%. Por grupos de precios y en tasa interanual, la mayor subida se produjo en vivienda (que incluye electricidad), con un incremento del 8,1%, seguido de los hoteles, bares y restaurantes (4,6%), y de las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un alza del 4%. Para el conjunto del país, el INE ha revisado una décima al alza el IPC, hasta el 3%.

“Asturias será centro neurálgico de la red troncal de hidrógeno”, destacan Barbón y el consejero delegado de Enagás

Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio

La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos

Puente recalca que el Gobierno no cambiará su negativa a quitar el peaje del Huerna: “No es un problema central para los asturianos”

Cafento y Hunosa, premiados por la Asociación de Organismos de Control

Las privadas dispararán en Asturias los titulados en estudios sanitarios, que están entre los más demandados en la Universidad de Oviedo

El Principado retoma, obligado por el juez, la tramitación de un parque eólico en Taramundi

