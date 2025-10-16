IU redobla su rechazo a las privadas frente al PSOE: "Calidad o negocio"

"Calidad antes que negocio". Así de contundente se mostró ayer el portavoz en la Junta de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, sobre el decreto que permite la llegada de la Alfonso X y la Nebrija a la región aprobado por el Gobierno del Principado, del que su formación forma parte en coalición con el PSOE. "Cualquier proyecto universitario que se plantee en Asturias tiene que ser, en primer lugar, de calidad", dijo. "Y no una iniciativa "orientada más al negocio que a la formación". A su juicio, la proliferación de universidades privadas "puede dañar un papel esencial que ha tenido la Universidad de Oviedo como ascensor social durante décadas".

"En Asturias, la Universidad de Oviedo ha sido la entidad que ha permitido que los hijos de los obreros pudieran acceder a la educación superior. Eso no puede verse truncado por un itinerario alternativo reservado a quienes pueden pagar matrículas altísimas", señaló. Vegas subrayó que el debate "no debe centrarse solo en la dicotomía público o privado", sino en los modelos educativos que cada comunidad promueve. "Por un lado está el modelo que defendemos nosotros, donde la Universidad pública es el centro de la educación superior y el derecho a la educación se garantiza desde los 0 años hasta el nivel más alto de formación. Y, por otro, el modelo que se da en comunidades gobernadas por el PP, donde se recorta la financiación pública mientras aumentan las subvenciones a universidades privadas", sostuvo.

Para ilustrar esa diferencia, Vegas aportó un dato comparativo: "En Madrid se financia a la universidad pública prácticamente la mitad por alumno de lo que se financia en Asturias". Convocatoria por Asturias considera que esta brecha de financiación refleja "una apuesta política por un modelo de educación elitista", mientras que en Asturias se ha mantenido un compromiso histórico con la Universidad de Oviedo como pilar del sistema educativo y científico.

La valoración de Vegas llega en un momento de transformación del panorama universitario asturiano, tras el anuncio de los proyectos de las universidades privadas Nebrija y Alfonso X el Sabio. Ambas instituciones prevén impartir titulaciones del ámbito de la salud, como Medicina y Enfermería, a partir de su implantación en el Principado, actualmente en fase de tramitación administrativa.

El nuevo Real Decreto del Gobierno central (que actualiza los requisitos de profesorado, investigación, infraestructuras y oferta académica) establece criterios más exigentes para garantizar la calidad universitaria. Entre otros aspectos, fija un porcentaje mínimo de docentes doctores, la obligatoriedad de mantener actividad investigadora acreditada y condiciones específicas de sostenibilidad financiera.

Convocatoria por Asturias considera que la norma servirá de filtro para evitar la proliferación de centros sin garantías académicas especialmente en un contexto de expansión de la oferta privada en España. "Queremos universidades que formen, no empresas que vendan títulos", resumió Vegas. El diputado reiteró el apoyo de su grupo a la Universidad de Oviedo, a la que definió como "un patrimonio colectivo de los asturianos y una herramienta de progreso social". En su opinión, cualquier nueva oferta educativa "debe complementar, no sustituir ni competir en desigualdad de condiciones con la universidad pública".

Mientras tanto, los proyectos de las nuevas universidades privadas continúan su tramitación, tras recibir el informe positivo del Principado, deberán continuar con sus trámites administrativos para conseguir la autorización definitiva.