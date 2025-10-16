Llega una aurora boreal a España y hay muy buenas noticias para Asturias: no hagas planes la semana que viene

Observar el cielo nocturno ya es de por si para muchos un espectáculo sin igual. En Asturias tenemos la suerte de contar con múltiples espacios alejados de la contaminación lumínuca que nos permite, sin las condicones meteorlógicas lo permite, echar un vistazo al firmamento y disfrutar de la vista de estrellas y constelaciones.

Si a este hecho, le sumamos la majestuosidad y belleza de una aurora boreal, el recuerdo en la retina queda para siempre grabado en nuestra mente. Cuando hablamos de estos fenómenos luminosos, seguramente pensamos en lugares del norte de Europa como Islandia, Finlandia, etc. Pero, por suerte, España va a ser testigo de esta belleza astronómica.

Tal y como señalan desde eltiempo.es "las condiciones solares apuntan a un escenario único en nuestros cielos. Todo dependerá, cómo no, de varios factores. Entre ellos de las inclemencias meteorológicas de esta parte del año en nuestro país, más propicio a cielos nublados y lluvias abundantes".

Durante este mismo mes de octubre, desde España podremos volver a disfrutar de la aurora boreal. Y de nuevo, será desde el norte peninsular donde, además, la contaminación lumínica es menor. Se podrá ver con mayor nitidez en zonas alejadas de los cascos urbanos de Asturias, Cantabria y Galicia. También desde zonas altas de País Vasco y Castilla y León.

Aunque los astrónomos son optimistas y creen que, si el índice Kp es elevado, es decir si la tormenta geomagnética es de 7 o superior, también se podrá observar la aurora boreal en Navarra, Aragón y Cataluña.

Según las previsiones, podremos ver la aurora boreal en España entre el 20 y el 29 de octubre que es cuando, previsiblemente, haya mayor actividad solar. Como ocurre en estos casos, la medianoche y los puntos montañosos serán los ambientes más propicios para disfrutarla.

Se recomienda, además, consultar en tiempo real los índices geomagnéticos, disponibles en páginas especializadas como NOAA o SpaceWeatherLive. También usar prismáticos o una cámara con exposición larga.

¿Cómo se forma una aurora boreal? "Una aurora boreal tiene lugar cuando partículas sobrecargadas del Sol, en concreto de protones y electrones, alcanzan la atmósfera terrestre Al hacerlo, chocan inmediatamente con los gases que la componen liberando ipso facto energía a modo de luz. Y dando lugar a un abanico de tonalidades violetas, verdes, rojas… que varían según la altitud y el gas. Cabe recordar que, en la actualidad, el Sol está atravesando un periodo de enorme actividad, con muchas manchas solares, regiones inestables en el astro rey, nuevas eyecciones hacia la Tierra… y todo esto explica porque las auroras boreales se “desplazan” inusualmente hacia el sur", explican los expertos del tiempo.es.