La ministra Pilar Alegría responde a las preguntas de alumnos de instituto en Oviedo y reconoce la sobrecarga de los profesores por la nueva Ley

“Soy una mujer rural, madre de un hijo y una ministra que cada día trata de mejorar la calidad de la educación”. Así se presentó esta mañana Pilar Alegría, titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, durante la inauguración del Congreso Nacional de Radio Escolar 2025, que se celebra hasta mañana en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El encuentro, que reúne a más de 250 docentes de todo el país, busca promover el uso de la radio como herramienta educativa para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. La cita está organizada por el Ministerio de Educación en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias.

La Ministra participó en una entrevista conducida por Deva Calvo y Mateo Fernández, estudiantes del IES La Eria de Oviedo, quienes también dialogaron con la consejera de Educación asturiana, Eva Ledo, que se definió como una persona "apasionada, enamorada de la educación y convencida de que el humor es una herramienta clave para suavizar tensiones". Durante la conversación, los jóvenes entrevistadores abordaron temas de la actualidad educativa, desde la aplicación de la LOMLOE hasta el papel de la radio escolar o la inversión de los fondos europeos.

Preguntadas por los resultados de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que entro en vigor en el año 2021 bajo la responsabilidad de Alegría, esta agradeció “el esfuerzo de los docentes” y recordó que toda reforma educativa “necesita tiempo para asentarse”. “La LOMLOE busca un aprendizaje más práctico y realista, alejándose del modelo puramente memorístico”, explicó. Por su parte, Eva Ledo valoró que la ley “introduce metodologías activas e inclusivas, centradas en la realidad del aula”. Ambas coincidieron en que el nuevo modelo “ya empieza a dar sus primeros frutos” y está favoreciendo un sistema “más colaborativo y bidireccional”.

Equidad y bienestar educativo como retos

Alegría subrayó que reforzar la equidad del sistema educativo es uno de los grandes objetivos de lo que queda de legislatura. “Es fundamental que cualquier persona pueda educarse y formarse, con independencia de su código postal o de su situación económica”, afirmó.

La Ministra defendió, además, la necesidad de mejorar el bienestar educativo, especialmente en lo relativo a la salud mental y la convivencia, y aportó por "construir espacios educativos seguros para estudiantes y profesorado".

Otro de los puntos destacados fue el papel de los docentes. Alegría reconoció la sobrecarga de trabajo que han asumido con la aplicación de la LOMLOE y reivindicó la necesidad de “darles el reconocimiento que merecen” y de “mejorar sus condiciones laborales”. “Sin la implicación de los profesionales de la enseñanza, sería muy difícil que las buenas leyes trajeran buenos resultados”, señaló.

La Ministra puso en valor el impacto de los fondos europeos en el sistema educativo, que han permitido ampliar en 60.000 las plazas públicas y gratuitas en la red de 0 a 3 años, con más de 670 millones de euros invertidos, así como crear 350.000 nuevas plazas de Formación Profesional. Alegría también destacó el papel de la radio escolar como herramienta para fomentar la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo “en un momento en que la desinformación circula con demasiada rapidez”.

Asturias y el pacto educativo

Por su parte, la consejera Eva Ledo reafirmó su compromiso de ofrecer a los alumnos “todos los recursos que necesiten para desarrollar su máximo potencial” y recordó que el Pacto Asturias Educa es una iniciativa “ambiciosa” que busca mejorar la calidad educativa en el Principado.

El Congreso Nacional de Radio Escolar 2025 reúne a docentes de todas las etapas educativas, personal de apoyo y responsables de la administración interesados en compartir buenas prácticas relacionadas con la radio como herramienta pedagógica.

En Asturias, más de 80 centros educativos participan ya en esta iniciativa, que combina tecnología, comunicación y aprendizaje colaborativo.