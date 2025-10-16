Este es el motivo por el que un vuelo que partía de Barcelona a Asturias tuvo que demorarse hasta tres horas

Los pasajeros de un vuelo de la compañia Vueling que partía de Barcelona a Asturias a las 7.14 horas de la mañana de este jueves, se han tenido que enfrentar a una situación realmente molesta, que ha retrasado finalmente su viaje durante tres horas.

El vuelo VLG1570-VY1570 salió en tiempo y forma del Aeropuerto del Prat, pero a los diez minutos, notaron que el avión, un Airbus A321, daba media vuelta no sólo una, sino dos veces, enfilando finalmente al Aeropuerto barcelonés. Los pilotos, al final desvelaron el motivo a los intrigados pasajeros: el avión sufría una "incidencia técnica" que le obligaba a volver a tomar tierra.

Los pasajeros tuvieron que esperar en la terminal durante tres ahoras, hasta que fueron alojados en otro avión que, esta vez sí, sí llegó a Asturias sin mayores contratiempos, aunque a media mañana.

Ya el pasado 28 de agosto, otro vuelo de Vueling, que salía de Asturias con destino al Aeropuerto de París Orly, tuvo que volver a la terminal por otra incidencia técnica, sin que trascendiese qué tipo de problema se había registrado.