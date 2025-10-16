Hallado el cadáver de un hombre de 79 años desaparecido hace varios días en Llanes

La Guardia Civil y los guías caninos de Bomberos de Asturias han encontrado poco antes de la una de la tarde de este jueves el cadáver de un hombre de 79 años que faltaba de su casa en Llanes desde hacía varios días. Todo apunta a que ha fallecido por causas naturales.

Sobre las nueve de la noche del miércoles, los familiares del hombre denunciaron su desaparición en el Cuartel de la Guardia Civil de Llanes. No podían localizarlo, y la última noticia que habían tenido de él databa del sábado, día 11, cuando había sido visto en una vivienda en la localidad de Rio Caliente de Llanes.

Inmediatamente se trasladaron al lugar el capitán de la compañía y una patrulla de seguridad ciudadana, comprobando que efectivamente, el vehículo del hombre se encontraba estacionado en las inmediaciones de la vivienda y éste no se encontraba en la misma. Se realizaron gestiones para su localización sin que dieran resultado.

A las ocho y media de la mañana de este jueves, se inició un dispositivo de búsqueda en el que participan dos patrullas de Seguridad Ciudadana, una patrulla de SEPRONA, dos componentes del GREIM con un perro especializado en la búsqueda de personas y el capitán de la compañía, además de personal del 112 del Principado de Asturias, en concreto los bomberos del parque de Llanes, la Unidad de Drones, la Unidad Canina y el Jefe de Zona del Oriente. Por aire se activó un helicóptero del organismo autónomo en coordinación con la aeronave del Instituto Armado.

La búsqueda se centró en el entorno de la población, debido al estado de salud del desaparecido, que presentaba poca resistencia física además de insuficiencia respiratoria. A las 12.55 horas, un grupo formado por tres guardias civiles y un guía canino de Bomberos de Asturias con su perro localizaron el cuerpo del varón, de 79 años de edad y vecino de Pamplona, a unos 150 metros del pueblo de Rio Caliente, en una zona con vegetación muy densa y de difícil acceso.

Todo indica a que el hombre se sintió indispuesto y pretendía salir hacia el camino, a unos 8 metros del lugar donde se encontraba el cuerpo. Componentes del GREIM de la Guardia Civil trasladaron al fallecido al punto de encuentro en la localidad de Rio Caliente donde el médico de Llanes se desplaza para certificar la muerte y ordenar el traslado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo.

La Guardia Civil activó el protocolo pertinente y trasladó al Equipo de Policía Judicial para instruir las diligencias.