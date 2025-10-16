Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otoño caliente en el campo: dos organizaciones anuncian protestas ante la "burla" al medio rural en Asturias

Asturias Ganadera y Usaga ven inevitables las movilizaciones para "presionar" al Gobierno del Principado

Tractorada en la calle Uría, en Oviedo, en febrero de 2024.

Tractorada en la calle Uría, en Oviedo, en febrero de 2024. / Luisma Murias

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Se avecina un otoño caliente en el campo asturiano. Las aguas bajan revueltas entre las organizaciones agrarias, algunas dispuestas a volver a movilizarse después de más de un año de cierta tranquilidad. La última gran protesta fue en febrero de 2024, cuando Unión Rural Asturiana (Ura) y Usaga plantaron los tractores en el centro de Oviedo y lograron colapsar día y medio la capital asturiana. De allí se fueron tras la firma de un pacto con la Consejería de Medio Rural con ocho medidas referentes a reducción de burocracia, agilidad en los pagos por daños de la fauna salvaje al ganado y de diversas ayudas, y convocatoria de elecciones al Consejo Agrario –fueron el pasado julio–, entre otras cuestiones.

Pero el tiempo ha pasado y parece que los profesionales no están muy contentos del resultado de todo aquello. Ahora, Usaga y Asturias Ganadera están dispuestas a movilizar de nuevo a los agricultores y ganaderos de la región. «El campo asturiano exige algún acto de presión y protesta ya», advierten las organizaciones, en manos de Fernando Marrón y Xuan Valladares, respectivamente.

Xuan Valladares y Fernando Marrón.

Xuan Valladares y Fernando Marrón. / LNE

El próximo lunes 20 de octubre ambos prevén anunciar esas medidas de presión que llevarán a cabo para mostrar su malestar por la gestión de la Consejería de Medio Rural. El objetivo es «exigir soluciones inmediatas a algunos de los problemas que son competencia exclusiva del Gobierno del Principado: control fauna salvaje, compensaciones, ley de Patrimonio sensorial, devolución de los montes vecinales, etc.».

"Soluciones inmediatas"

Consideran que el Ejecutivo regional suma «seis años de burla al campo asturiano y se necesitan soluciones inmediatas, no proyectos ilusorios para el futuro incierto de un sector a punto de extinguirse por la muy mala gestión política de nuestros gobernantes».

Este anuncio llega días después de que la propia Usaga y Ura abandonasen su salida de la mesa encargada de diseñar el Pacto por el Medio Rural en Asturias, que tachan de «auténtica bomba de humo sin presupuestos ni plazos claro». Advierten de que «antes de sentarse a hablar de estrategias de aquí a 2030, es urgente cumplir con el día a día del sector en Asturias».

El Pacto por el Medio Rural incluye desafíos como abordar el relevo generacional en la agricultura y la ganadería, la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales, la creación de empleo, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial. En el mismo están presentes la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Delegación del Gobierno en Asturias, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), la Universidad de Oviedo, Cooperativas Agroalimentarias del Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) –que delegó su representación en Asaja– y las organizaciones agrarias Coag y Uca, además de la Federación de Cofradías de Pescadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
  2. La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
  3. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  4. Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
  5. Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
  6. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
  7. Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
  8. Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena

Nace la "Putero's Academy" para hacer de cualquier hombre "un verdadero explotador sexual": lo que hay detrás de esta provocadora campaña en Asturias

Nace la "Putero's Academy" para hacer de cualquier hombre "un verdadero explotador sexual": lo que hay detrás de esta provocadora campaña en Asturias

Cien profesores de 60 idiomas y el asturiano que los gobierna: Fernando Rubio dirige el centro de lenguas de Yale y ha sido premiado por sus compañeros

Cien profesores de 60 idiomas y el asturiano que los gobierna: Fernando Rubio dirige el centro de lenguas de Yale y ha sido premiado por sus compañeros

La ministra Pilar Alegría responde a las preguntas de alumnos de instituto en Oviedo y reconoce la sobrecarga de los profesores por la nueva Ley

La ministra Pilar Alegría responde a las preguntas de alumnos de instituto en Oviedo y reconoce la sobrecarga de los profesores por la nueva Ley

Otoño caliente en el campo: dos organizaciones anuncian protestas ante la "burla" al medio rural en Asturias

Otoño caliente en el campo: dos organizaciones anuncian protestas ante la "burla" al medio rural en Asturias

Asturias unida contra el peaje del Huerna: todas las claves de la gran movilización de mañana

Asturias unida contra el peaje del Huerna: todas las claves de la gran movilización de mañana

Asturias vuelve a ser la región donde más crece la afiliación de extranjeros: estos son los datos de septiembre

Asturias vuelve a ser la región donde más crece la afiliación de extranjeros: estos son los datos de septiembre

Las privadas dispararán en Asturias los titulados en estudios sanitarios, que están entre los más demandados en la Universidad de Oviedo

Las privadas dispararán en Asturias los titulados en estudios sanitarios, que están entre los más demandados en la Universidad de Oviedo

Nestlé, con dos fábricas en Asturias, anuncia la eliminación de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo

Nestlé, con dos fábricas en Asturias, anuncia la eliminación de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo
Tracking Pixel Contents