Otoño caliente en el campo: dos organizaciones anuncian protestas ante la "burla" al medio rural en Asturias

Se avecina un otoño caliente en el campo asturiano. Las aguas bajan revueltas entre las organizaciones agrarias, algunas dispuestas a volver a movilizarse después de más de un año de cierta tranquilidad. La última gran protesta fue en febrero de 2024, cuando Unión Rural Asturiana (Ura) y Usaga plantaron los tractores en el centro de Oviedo y lograron colapsar día y medio la capital asturiana. De allí se fueron tras la firma de un pacto con la Consejería de Medio Rural con ocho medidas referentes a reducción de burocracia, agilidad en los pagos por daños de la fauna salvaje al ganado y de diversas ayudas, y convocatoria de elecciones al Consejo Agrario –fueron el pasado julio–, entre otras cuestiones.

Pero el tiempo ha pasado y parece que los profesionales no están muy contentos del resultado de todo aquello. Ahora, Usaga y Asturias Ganadera están dispuestas a movilizar de nuevo a los agricultores y ganaderos de la región. «El campo asturiano exige algún acto de presión y protesta ya», advierten las organizaciones, en manos de Fernando Marrón y Xuan Valladares, respectivamente.

Xuan Valladares y Fernando Marrón. / LNE

El próximo lunes 20 de octubre ambos prevén anunciar esas medidas de presión que llevarán a cabo para mostrar su malestar por la gestión de la Consejería de Medio Rural. El objetivo es «exigir soluciones inmediatas a algunos de los problemas que son competencia exclusiva del Gobierno del Principado: control fauna salvaje, compensaciones, ley de Patrimonio sensorial, devolución de los montes vecinales, etc.».

"Soluciones inmediatas"

Consideran que el Ejecutivo regional suma «seis años de burla al campo asturiano y se necesitan soluciones inmediatas, no proyectos ilusorios para el futuro incierto de un sector a punto de extinguirse por la muy mala gestión política de nuestros gobernantes».

Este anuncio llega días después de que la propia Usaga y Ura abandonasen su salida de la mesa encargada de diseñar el Pacto por el Medio Rural en Asturias, que tachan de «auténtica bomba de humo sin presupuestos ni plazos claro». Advierten de que «antes de sentarse a hablar de estrategias de aquí a 2030, es urgente cumplir con el día a día del sector en Asturias».

El Pacto por el Medio Rural incluye desafíos como abordar el relevo generacional en la agricultura y la ganadería, la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales, la creación de empleo, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial. En el mismo están presentes la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Delegación del Gobierno en Asturias, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), la Universidad de Oviedo, Cooperativas Agroalimentarias del Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) –que delegó su representación en Asaja– y las organizaciones agrarias Coag y Uca, además de la Federación de Cofradías de Pescadores.