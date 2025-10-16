Oviedo inaugura las jornadas del Menú del Desarme
Sesenta y nueve restaurantes participan en las jornadas, declaradas Fiesta de Intereés Turístico Nacional, las cuales ofrecen el menú hasta el próximo domingo 26 de octubre
Oviedo se viste de gala y calienta fogones para inaugurar su celebración gastronómica más importante. Hoy, jueves 16 de octubre es el inicio oficial de las Jornadas Gastronómicas del Desarme, una tradición histórica que este año alcanza un hito: su celebración con el orgullo del distintivo de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Las jornadas se extenderán durante diez días, hasta el domingo 26 de octubre, abarcando dos fines de semana completos para facilitar el deleite de vecinos y visitantes. El punto culminante será el domingo 19 de octubre, el día en que se conmemora el histórico Día del Desarme, con la ciudad volcada en la celebración culinaria.
La esencia de esta tradición reside en el inmutable Menú del Desarme, tres platos que narra la historia de la ciudad y que los establecimientos hosteleros sirven a diario:
–Garbanzos con bacalao y espinacas: Un potente y reconfortante potaje de inicio.
–Callos al estilo Oviedo: cocinado según la receta maestra de la capital asturiana: pequeños, picantes y pegajosos.
–Arroz con leche: el postre obligatorio que endulza el final del festín.
Este menú, que se degusta desde 1836, es conocido como el "Menú de la Paz". Más que una simple comida, el Desarme es un símbolo de confraternización que conmemora el cese de las hostilidades tras las guerras carlistas, reuniendo a la comunidad en torno a la mesa y manteniendo vivo el espíritu de la concordia.
El éxito y la expansión de esta fiesta se ven reflejados en la participación masiva del sector: un total de 69 restaurantes de Oviedo se han sumado a las jornadas para ofrecer el menú tradicional, garantizando la autenticidad en cada rincón. Además, 4 alojamientos complementan la oferta con paquetes especiales para los turistas que deseen vivir la experiencia al completo. Esta cifra se desborda el día 19 donde no hay un solo restaurante en Oviedo que no sirva el Desarme.
Bocados y un programa que va más allá de la mesa
Junto a las jornadas gastronómicas, que son la columna vertebral de la fiesta, se celebra la nueva edición de Bocados del Desarme. También del 16 al 26 de octubre, este certamen invita a vecinos y turistas a disfrutar de la esencia del Desarme de una forma diferente, más informal. Los establecimientos participantes ofrecen una degustación única, a modo de tapa o cazuela, elaborada con alguno de los ingredientes principales del menú (garbanzos, bacalao o callos). Gracias a los bocados del desarme se suman a la experiencia del menú más antiguo del mundo establecimientos que no pueden dar comidas.
La consecución, este año, del título de Interés Turístico Nacional ha motivado una programación ampliada, que va más allá de la experiencia en el restaurante. Este fin de semana y el siguiente, se han organizado numerosas actividades paralelas que buscan involucrar a toda la ciudadanía. Destaca, por ejemplo, el Concurso de Dibujo Infantil del Desarme, que anima a los más pequeños a ilustrar esta entrañable tradición, demostrando que esta es una fiesta de identidad compartida que pasa de generación en generación.
Conciertos de bandas, concursos de trajes de época, desfiles por el centro de la ciudad constituyen atractivos que sitúan a Oviedo estos días a la cabeza de las festividades gastronómicas de España. Por tradición y por seguimiento.
Para conocer la oferta concreta de cada establecimiento participante, realizar reservas y estar al tanto de toda la programación para no perderse nada, pueden visitar las webs de otea.es y www.escapadaasturias.com.
¡Oviedo les espera para disfrutar y rendirse al Desarme!
Participantes
Restaurantes
- Al Baile La Temprana
- Bango 7 Plazas
- Bar Camacho
- Bar Tienda Mari Luz
- Bodegón de Teatinos
- Café Mepiachi
- Casa Amparo
- Casa Chus
- Casa Conrado & Suárez
- Casa el Marmío
- Casa Ramón
- Cubia
- De Norte a Sur Gastrobar
- Donde el Jamón
- Doña Concha
- Dr. Peña
- El Acebo
- El Dolar
- El Fartuquin
- El Fondín
- El Mono que Lee
- El Tizón
- Felechosa Casa Nueva
- Jamón Jamón
- La Carta de Cimadevilla
- La Cava de Floro
- La Corte de Pelayo
- La Cuadra de Antón. Gonzalez Besada.
- La Gran Taberna
- La Leyenda del Gallo
- La Manzana Sidrería
- La Paloma
- La Taberna de la Catedral
- La Tabernilla de Oviedo
- La Viera
- Llagar de Colloto
- Llagar Herminio
- Llar de la Catedral
- Los Porches
- Meson Casa Pedro
- Meson Marayu
- Nastura
- PamPam Bar
- Rdoble
- Santa Cristina
- Sidrería Casa Félix
- Sidrería El Bosque
- Sidrería El Ferroviario
- Sidrería El Horreo
- Sidrería El Tonel
- Sidrería El Valle
- Sidreria Gran Via
- Sidrería La Ferrería
- Sidreria La Finca
- Sidrería La Malquerida
- Sidrería La Noceda
- Sidrería La Puerta de Cimadevilla
- Sidrería La Pumarada
- Sidreria Las Güelas Gascona
- Sidreria Las Güelas La Florida
- Sidreria Mieres
- Sidreria Nalon
- Sidreria Ovetum
- Sidrería Pichote
- Sidreria Pigueña
- Sidreria Villaviciosa
- Taberna Del Arco
- Taberna Salcedo
Alojamientos
- Fruela Hotel
- Princesa Munia
- Campus
- Ramiro I
