Jornadas del Desarme

Oviedo inaugura las jornadas del Menú del Desarme

Sesenta y nueve restaurantes participan en las jornadas, declaradas Fiesta de Intereés Turístico Nacional, las cuales ofrecen el menú hasta el próximo domingo 26 de octubre

Menú del Desarme. |Fernando Rodríguez

Elena Casero

Oviedo

Oviedo se viste de gala y calienta fogones para inaugurar su celebración gastronómica más importante. Hoy, jueves 16 de octubre es el inicio oficial de las Jornadas Gastronómicas del Desarme, una tradición histórica que este año alcanza un hito: su celebración con el orgullo del distintivo de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Las jornadas se extenderán durante diez días, hasta el domingo 26 de octubre, abarcando dos fines de semana completos para facilitar el deleite de vecinos y visitantes. El punto culminante será el domingo 19 de octubre, el día en que se conmemora el histórico Día del Desarme, con la ciudad volcada en la celebración culinaria.

La esencia de esta tradición reside en el inmutable Menú del Desarme, tres platos que narra la historia de la ciudad y que los establecimientos hosteleros sirven a diario:

–Garbanzos con bacalao y espinacas: Un potente y reconfortante potaje de inicio.

–Callos al estilo Oviedo: cocinado según la receta maestra de la capital asturiana: pequeños, picantes y pegajosos.

–Arroz con leche: el postre obligatorio que endulza el final del festín.

Este menú, que se degusta desde 1836, es conocido como el "Menú de la Paz". Más que una simple comida, el Desarme es un símbolo de confraternización que conmemora el cese de las hostilidades tras las guerras carlistas, reuniendo a la comunidad en torno a la mesa y manteniendo vivo el espíritu de la concordia.

El éxito y la expansión de esta fiesta se ven reflejados en la participación masiva del sector: un total de 69 restaurantes de Oviedo se han sumado a las jornadas para ofrecer el menú tradicional, garantizando la autenticidad en cada rincón. Además, 4 alojamientos complementan la oferta con paquetes especiales para los turistas que deseen vivir la experiencia al completo. Esta cifra se desborda el día 19 donde no hay un solo restaurante en Oviedo que no sirva el Desarme.

Bocados y un programa que va más allá de la mesa

Junto a las jornadas gastronómicas, que son la columna vertebral de la fiesta, se celebra la nueva edición de Bocados del Desarme. También del 16 al 26 de octubre, este certamen invita a vecinos y turistas a disfrutar de la esencia del Desarme de una forma diferente, más informal. Los establecimientos participantes ofrecen una degustación única, a modo de tapa o cazuela, elaborada con alguno de los ingredientes principales del menú (garbanzos, bacalao o callos). Gracias a los bocados del desarme se suman a la experiencia del menú más antiguo del mundo establecimientos que no pueden dar comidas.

La consecución, este año, del título de Interés Turístico Nacional ha motivado una programación ampliada, que va más allá de la experiencia en el restaurante. Este fin de semana y el siguiente, se han organizado numerosas actividades paralelas que buscan involucrar a toda la ciudadanía. Destaca, por ejemplo, el Concurso de Dibujo Infantil del Desarme, que anima a los más pequeños a ilustrar esta entrañable tradición, demostrando que esta es una fiesta de identidad compartida que pasa de generación en generación.

Conciertos de bandas, concursos de trajes de época, desfiles por el centro de la ciudad constituyen atractivos que sitúan a Oviedo estos días a la cabeza de las festividades gastronómicas de España. Por tradición y por seguimiento.

Para conocer la oferta concreta de cada establecimiento participante, realizar reservas y estar al tanto de toda la programación para no perderse nada, pueden visitar las webs de otea.es y www.escapadaasturias.com.

¡Oviedo les espera para disfrutar y rendirse al Desarme!

Participantes

Restaurantes

  1. Al Baile La Temprana
  2. Bango 7 Plazas
  3. Bar Camacho
  4. Bar Tienda Mari Luz
  5. Bodegón de Teatinos
  6. Café Mepiachi
  7. Casa Amparo
  8. Casa Chus
  9. Casa Conrado & Suárez
  10. Casa el Marmío
  11. Casa Ramón
  12. Cubia
  13. De Norte a Sur Gastrobar
  14. Donde el Jamón
  15. Doña Concha
  16. Dr. Peña
  17. El Acebo
  18. El Dolar
  19. El Fartuquin
  20. El Fondín
  21. El Mono que Lee
  22. El Tizón
  23. Felechosa Casa Nueva
  24. Jamón Jamón
  25. La Carta de Cimadevilla
  26. La Cava de Floro
  27. La Corte de Pelayo
  28. La Cuadra de Antón. Gonzalez Besada.
  29. La Gran Taberna
  30. La Leyenda del Gallo
  31. La Manzana Sidrería
  32. La Paloma
  33. La Taberna de la Catedral
  34. La Tabernilla de Oviedo
  35. La Viera
  36. Llagar de Colloto
  37. Llagar Herminio
  38. Llar de la Catedral
  39. Los Porches
  40. Meson Casa Pedro
  41. Meson Marayu
  42. Nastura
  43. PamPam Bar
  44. Rdoble
  45. Santa Cristina
  46. Sidrería Casa Félix
  47. Sidrería El Bosque
  48. Sidrería El Ferroviario
  49. Sidrería El Horreo
  50. Sidrería El Tonel
  51. Sidrería El Valle
  52. Sidreria Gran Via
  53. Sidrería La Ferrería
  54. Sidreria La Finca
  55. Sidrería La Malquerida
  56. Sidrería La Noceda
  57. Sidrería La Puerta de Cimadevilla
  58. Sidrería La Pumarada
  59. Sidreria Las Güelas Gascona
  60. Sidreria Las Güelas La Florida
  61. Sidreria Mieres
  62. Sidreria Nalon
  63. Sidreria Ovetum
  64. Sidrería Pichote
  65. Sidreria Pigueña
  66. Sidreria Villaviciosa
  67. Taberna Del Arco
  68. Taberna Salcedo

Alojamientos

  1. Fruela Hotel
  2. Princesa Munia
  3. Campus
  4. Ramiro I

