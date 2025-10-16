PIMMA 2025: Un impulso profesional para el talento femenino

En Asturias hay mujeres que saben utilizar una radial, interpretar un cuadro eléctrico, resolver una incidencia técnica o ponerse tras el volante de un autobús. Mujeres preparadas, con formación y talento, que sin embargo no están ocupando los espacios laborales para los que tienen capacidad. A pesar de los avances sociales, aún existen oficios a los que se sigue accediendo por inercia cultural, no por criterios de competencia. Industrias como la automoción, la construcción, el metal o las tecnologías de la información continúan teniendo una infrarrepresentación, que deja fuera a parte del talento disponible. Ese es el punto de partida de PIMMA 2025, un programa impulsado por FADE y el SEPEPA para acompañar a mujeres que quieren dar el paso hacia profesiones donde su presencia todavía es mínima.

El planteamiento es simple: el talento existe, pero faltan vías de acceso reales. PIMMA nace para construirlas. No se limita a ofrecer formación, sino que crea un recorrido completo que empieza en la orientación y termina en la incorporación al entorno laboral, con un acompañamiento continuo que refuerza la motivación, las competencias y la confianza de cada participante. Está diseñado pensando en mujeres que ya cuentan con capacidades, que están listas para emplearse y que solo necesitan una palanca para entrar en sectores estratégicos para el futuro económico de Asturias.

El programa comienza con una fase de preparación, en la que cada participante trabaja aspectos clave para enfrentarse al mercado laboral con más seguridad. A través de sesiones prácticas de competencias digitales y habilidades personales, se aprende a presentar una candidatura sólida, a destacar puntos fuertes y a afrontar una entrevista sin miedo. No se trata solo de enseñar técnicas, sino de construir una mirada distinta sobre una misma: entender que se tiene derecho a ocupar un oficio porque se está preparada para ello. Esta idea se refuerza con una sesión de coaching motivacional que ayuda a romper tabúes frente a sectores poco feminizados. Después, un proceso de orientación individualizada permite ajustar la ruta de cada mujer, definir objetivos concretos y alinear formación, talento y oportunidades.

Superada esta primera etapa, el itinerario entra en su segunda fase: la conexión directa con el tejido empresarial. Aquí, la formación técnica deja de ser genérica y se convierte en algo mucho más potente: un aprendizaje diseñado junto a empresas reales que necesitan incorporar perfiles en áreas concretas. Eso significa que la formación no prepara para un empleo abstracto, sino para un puesto concreto en un sector donde hay demanda. A esto se suma un seguimiento cercano, con mentorías personalizadas y acompañamiento durante la incorporación, para que el acceso al empleo no sea un salto al vacío, sino un proceso guiado que aumenta las probabilidades de continuidad y desarrollo profesional.

PIMMA está dirigido a mujeres interesadas en profesiones como la conducción de vehículos de transporte y reparto, la instalación de estructuras metálicas, el mantenimiento industrial, la soldadura, la mecánica de automoción, la climatización, la seguridad privada o las tecnologías vinculadas al soporte técnico y las telecomunicaciones. Son sectores clave para la economía regional, ligados al crecimiento industrial y a la transformación tecnológica, donde la demanda de personal cualificado es alta. Y, sin embargo, siguen siendo espacios poco transitados por mujeres. El programa propone revertir esa tendencia no con discursos abstractos, sino con acción directa: preparar, acompañar y conectar.

Participar es sencillo. Basta con acudir a una Oficina del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) e indicar el interés en inscribirse en el Programa PIMMA. Desde allí, las candidatas que cumplan los requisitos serán derivadas a FADE para iniciar el itinerario. No hay barreras económicas: la participación es totalmente gratuita. El programa ya está en marcha y se extenderá hasta diciembre de 2025, lo que permite un recorrido suficientemente amplio para avanzar de forma sólida, sin prisas, pero con dirección clara.

PIMMA no está pensado solo para cambiar estadísticas, sino para transformar historias individuales. Cuando una mujer se coloca por primera vez junto a un torno, frente a una consola de control industrial o en un puesto de asistencia técnica, no solo está dando un paso profesional. Está abriendo un espacio que otras podrán ocupar después, demostrando con hechos que el talento no tiene género y que la industria del futuro necesita todas las manos y todas las miradas.

Para más información o para resolver cualquier duda, FADE pone a disposición el contacto directo de la responsable del programa, Carolina Álvarez, en el correo empleo@fade.es en el teléfono 985 23 21 05.

PIMMA 2025 no es un curso. Es una invitación a entrar donde antes no se miraba. Una oportunidad para cambiar el mapa laboral de Asturias empezando por una trayectoria real: la tuya.