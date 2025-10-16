Las privadas dispararán en Asturias los titulados en estudios sanitarios, que están entre los más demandados en la Universidad de Oviedo

Asturias se prepara para un cambio sustancial en su mapa universitario, protagonizado hasta ahora solamente por la pública Universidad de Oviedo, con el permiso concedido el martes por el Principado a las privadas Alfonso X el Sabio y Nebrija para instalarse en la región. Si sus proyectos logran la autorización administrativa definitiva, el gran cambio se producirá en los estudios sanitarios, muy demandadosy con plazas limitadas, "insuficientes", según algunos profesionales.

La Universidad Nebrija tiene previsto abrir una sede en Avilés, centrada en un grado en Enfermería, mientras que la Universidad Alfonso X el Sabio prevé su implantación en Oviedo (concretamente en el Calatrava) a donde llegará de forma inicial con las titulaciones de Enfermería y Medicina. En la actualidad, la Universidad de Oviedo es la única institución que imparte estudios sanitarios en Asturias. En total, más de 1.800 estudiantes cursan grados en este ámbito en sus distintas facultades. Concretamente, están matriculados 897 alumnos en Medicina, 347 en Enfermería (Oviedo), 203 en Fisioterapia, 102 en Odontología y 301 en Enfermería (Gijón), según los datos facilitados por la propia institución académica.

Estas enseñanzas se reparten entre la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, con sede en Oviedo, y la Facultad de Enfermería de Gijón, adscrita al Servicio de Salud del Principado (Sespa). Ambas, acumulan una amplia trayectoria y una demanda sostenida año tras año. De hecho, el grado en Medicina de la Universidad de Oviedo figura entre los mas competitivos del sistema asturiano, con notas de corte superiores a los 12 puntos sobre 14, mientras que Enfermería suele agotar sus plazas en las primeras adjudicaciones.

Respecto a la llegada de las universidades privadas con estudios en el área de la salud, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, defendió hace unos meses que "los hospitales públicos, y los universitarios en particular, son para la universidad pública que hay en Asturias, que es la Universidad de Oviedo, donde nuestros estudiantes tienen que hacer sus prácticas y sus rotatorios". Sin embargo, la Universidad Nebrija, con sede principal en Madrid, cuenta con experiencia en la enseñanza de titulaciones sanitarias y mantiene convenios con hospitales y entidades del sector para las prácticas clínicas.

Por su parte, la Universidad Alfonso X el Sabio, también madrileña, es una de las instituciones privadas con mayor trayectoria en estudios de Ciencias de la Salud. Su Facultad de Medicina y su Clínica Universitaria acumulan más de dos décadas de experiencia, y su implantación en Oviedo supondría la creación de una nueva sede universitaria con el objetivo de atender la demanda de estudiantes del norte de España.

Una vez aprobados por el Consejo de Gobierno del Principado, ambos proyectos deberán continuar con sus trámites administrativos para poder instalarse en Asturias. Lo harán como "centros adscritos", es decir, no tendrán su sede orgánica en la región sino que dependerán de sus campus de origen, en este caso en Madrid.

La eventual llegada de la Alfonso X el Sabio y la Universidad Nebrija marcaría un punto de inflexión en el sistema universitario de Asturias, tradicionalmente vinculado a la institución pública. Hasta la fecha, el Principado solo contaba con la Universidad de Oviedo como centro autorizado para impartir estudios de grado y posgrado. Con las nuevas implantaciones, el mapa se ampliaría por primera vez a entidades privadas, especialmente en un ámbito (el sanitario) de gran interés estratégico para la región.

Mientras se completan los trámites, la Universidad de Oviedo continúa desarrollando su propia oferta sanitaria y reforzando los vínculos con el sistema público de salud. Las próximas decisiones administrativas definirán si, por primera vez, Asturias contará con más de un modelo universitario para formar a sus futuros médicos y enfermeros.

La posible implantación de estos nuevos centros abre, además, un debate de fondo sobre el modelo universitario que quiere consolidar Asturias en los próximos años. La coexistencia entre la enseñanza pública y la privada plantea interrogantes sobre la planificación de la oferta académica, la distribución de recursos y el papel de la Universidad de Oviedo como eje del sistema regional de conocimiento. En todo caso, tanto el Gobierno autonómico como las instituciones implicadas coinciden en que cualquier proyecto deberá ajustarse a los estándares de calidad y garantizar la formación práctica y científica necesaria para responder a las necesidades sanitarias del Principado.

Universidad Alfonso X el Sabio, en Oviedo La Universidad Alfonso X el Sabio prevé instalarse en Oviedo, concretamente en el Palacio de Congresos (conocido con el Calatrava), con grados vinculados a las ciencias biosanitarias. Los primeros grados que creará en la capital asturiana serán Medicina y Enfermería, los más demandados dentro del área de Ciencias de la Salud. Además, asumirá la formación de los estudiantes del MIR. El proyecto aún no tiene fecha de inicio.