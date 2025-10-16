La promesa a Barbón (por fin cumplida) de Alba, una langreana de 23 años con discapacidad intelectual: "Algún día trabajaré contigo en el Principado"

Hace algo más de tres años, Alba Gómez tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y le aseguró que algún día trabajaría con él en el Principado. No será mano a mano, pero la joven sí cumplió esa promesa. Es una de los ocho profesionales con discapacidad intelectual que este jueves entraron a engrosar la plantilla de la Administración asturiana (más uno que cambió de plaza).

Son cinco ordenanzas, dos auxiliares administrativos y una subalterna, que desempeñarán su labor en distintas consejerías, organismos y centros educativos tras superar los procesos selectivos convocados por el Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) Adolfo Posada.

Gómez tiene solo 23 años, cumplidos este mismo miércoles. «Estoy muy contenta. Es un regalo de cumpleaños muy chulo», reconoció. Porque el camino no ha sido fácil, la langreana realizó un sinfín de cursos para poder acceder al puesto, que fue convocado por concurso de méritos: «Primero secundaria, luego un FP básico, el curso de monitora de tiempo libre, el nivel 1 de administrativo y ahora estoy acabando el nivel 2».

Ejemplo para otras administraciones

La joven ejercerá como auxiliar administrativo en la consejería de Hacienda, donde este jueves recibió, junto a sus compañeros, la bienvenida de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. «Cada una de estas incorporaciones representa una historia de esfuerzo, de confianza y de igualdad conquistada. Nos sentimos orgullosas de abrir las puertas de una Administración que quiere ser ejemplo para otras instituciones», afirmó.

La vicepresidenta destacó «el esfuerzo, el compromiso y las horas de trabajo» de cada uno de los participantes y recordó que esta es la segunda convocatoria que se realiza mediante el turno reservado a personas con discapacidad intelectual, incluido en la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización derivada de la Ley 20/2021.

"Le cambió la vida"

«En este año hemos aprendido y hemos elaborado un protocolo que nos ayudará a seguir mejorando», anunció Llamedo, quien contó una anécdota con una de las madres de la edición anterior: «Me la encontré en Villaviciosa y me dio las gracias porque a su hijo, que ahora trabaja en Gijón, le había cambiado la vida».

Porque además de estos jóvenes, son sus padres quienes más agradecen la oportunidad del Principado, como reconoció el padre de Alba, Toni Gómez. «Es un orgullo porque han sido unos años muy duros. Es un antes y un después para todos, da tranquilidad a nivel familiar porque muchas veces no sabes en qué lugar de la sociedad se van a poder situar», reconoció. Por eso, quiso transmitir y trasladar a las demás familias «que pueden luchar por ello y conseguirlo. Hay mucha ayuda y mucha comprensión por parte del Principado».