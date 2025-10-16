Puente recalca que el Gobierno no cambiará su negativa a quitar el peaje del Huerna: “No es un problema central para los asturianos”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que el Gobierno no rescatará la concesión de la autopista del Huerna (AP-66), que une Asturias con León, al considerar que tiene “unas consecuencias económicas y jurídicas muy concretas” y que no existe margen para afrontarlas. En una entrevista en Onda Cero, Puente ha afirmado que la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez "no cambiará" a consecuencia de la movilización convocada para mañana viernes en Oviedo, convocada por el Gobierno socialista de Adrián Barbón y en la que participan todos los partidos, patronales y sindicatos, para reclamar la supresión del peaje.

“Lo que se nos pide es que rescatemos una concesión que tiene vigencia hasta el año 2050. Y eso tiene unas consecuencias económicas y jurídicas muy concretas”, ha afirmado Puente, quien en su argumentario durante la entrevista obvió que existe un dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga del peaje.

Después de que la respuesta del ministro en el Congreso sobre este asunto, a una pregunta del diputado asturiano de Sumar Rafa Cofiño, desatase malestar en los partidos asturianos, los empresarios y los sindicatos, Puente ha dicho que se limitó a "contestar de una manera bastante aséptica y objetiva cuál es la situación”, insistió.

El ministro ha recalcado que la autopista del Huerna “está en una situación prácticamente idéntica al resto de autopistas del país” que fueron prorrogadas en el año 2000. “¿Por qué rescatar la AP-66 y no la AP-9 o la AP-7 en Málaga?”, se ha preguntado. Ha insistido en que “son concesiones prorrogadas por José María Aznar años antes de que llegara su vencimiento”. En el caso del Huerna, ha añadido, “hubiera vencido en 2021, pero en el año 2000, Aznar y Francisco Álvarez-Cascos, el fundador de Foro Asturias y presidente de Asturias en 2012, decidieron prorrogar esa concesión por 29 años más, hasta el año 2050”.

“No podemos afrontar el rescate”

Puente ha señalado que rescatar esa concesión “tiene un contenido económico y jurídico que nosotros no podemos en este momento afrontar”. A la pregunta de si la imposibilidad es económica o legal ha respondido que el asunto "tiene complejidad jurídica y también unas connotaciones económicas, porque, insisto, arrastraría el resto de concesiones”.

El ministro ha insistido en que no dispone de los recursos necesarios: “Yo soy el ministro de Transportes, no el del dinero”. Ha recordado, además, que la política del Ejecutivo ha sido “muy clara” en materia de autopistas: “Al vencimiento de cada concesión no hemos renovado” y ha detallado que cuando el actual Gobierno llegó “había 2.400 kilómetros de autopistas de peaje y hoy quedan 1.400, es decir, se han liberado 1.000”. “Pero se ha hecho cuando las concesiones han ido venciendo, no hemos hecho el rescate de las concesiones, porque eso, como digo, hay un tercero que tiene unos derechos adquiridos, que tiene una actividad, y, claro, eso tiene primero que resolverse jurídicamente y después con unas indemnizaciones cuyas cuantías son verdaderamente disparatadas”, ha apuntado. Incluso ha cuantificado esa compensación global en "unos 20.000 o 30.000 millones".

Polémica sobredimensionada

El ministro considera que la polémica en torno al peaje del Huerna está sobredimensionada. “Yo creo que no está justificada, no sé a qué obedece que Asturias esté con este tema en el centro del debate, sinceramente no creo que este sea un problema central para Asturias ni para los asturianos”, ha afirmado.

En relación con la protesta convocada para este viernes en Oviedo, Puente ha ironizado con que también Foro Asturias participe: "Está hasta el partido que fundó el que prorrogó la autovía. Una cosa loquísima. Tremenda”.

Bonificaciones del 60%

El ministro ha recordado que, pese a la existencia del peaje, los usuarios frecuentes cuentan con descuentos. “Tenemos una bonificación del 60% para los usuarios recurrentes, es decir, a partir del tercer viaje se bonifica el 60% del importe. Por ejemplo, profesionales del transporte, que son los que más utilizan de manera recurrente ese peaje, tienen una bonificación a partir del tercer viaje del 60%. Para particulares es lo mismo”, detalló.

Preguntado sobre la posibilidad de bonificar al 100% a los usuarios, como reclama el gobierno de Adrián Barbón, ha respondido que supondría "un pago diferido, un pago anticipado de un rescate concesional. Incluso puede que llegara a ser más que el propio rescate”.

"La agenda de los políticos asturianos está desenfocada"

Puente afirmó que la manifestación convocada en la capital asturiana no alterará la postura del Ejecutivo. “Me temo que no cambiará", ha señalado explícitamente. También ha justificado su referencia a los votantes asturianos en el Congreso: "No reproché nada. Me llamó la atención que no le hubieran pasado factura a Álvarez-Cascos por esto; le hicieron presidente. Lo digo más que nada porque igual la agenda política de los políticos asturianos está un poco desenfocada. Igual creen que es un asunto muy importante, pero para Cascos, por lo que se ve, no lo fue, porque después de fundar el partido le dieron el gobierno de Asturias y fue él el que prorrogó la concesión".

A juicio del ministro, el peaje del Huerna "no pesa mucho en el ánimo de los asturianos", aunque ha reconocido que "los políticos asturianos tienen derecho a defender lo que quieran”.