Puente eleva aún más la indignación: "No tiene ni idea de lo que pasa en Asturias", le replican los partidos

Las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, restando relevancia al peaje del Huerna, han provocado una ola de críticas entre las formaciones políticas asturianas, que acusan al titular de la cartera de “faltar al respeto” a la ciudadanía y de “desconocer” las necesidades de la región. Desde todos los espectros, los partidos reclaman la eliminación inmediata del peaje o su bonificación total, como exige la Comisión Europea. Este viernes, 17 de octubre, está convocada una gran movilización ciudadana para exigir el fin del peaje.

Álvaro Queipo (PP): “Sánchez y Puente pueden quitar el peaje ya”

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha asegurado que las declaraciones del ministro “demuestran dos cosas: que no tiene ni idea de lo que está pasando en Asturias y que nadie le ha estado presionando en los últimos meses”.

“Por tanto, Barbón nos ha estado mintiendo. Que no nos cuenten cuentos de hace 25 años para no hacer lo que pueden hacer hoy”, afirmó el dirigente popular, que ha señalado directamente al presidente del Gobierno y al ministro: “Los únicos que pueden quitar el peaje son Pedro Sánchez y Óscar Puente, y pueden hacerlo ya. ¿Por qué no lo quitan?”, se ha preguntado.

Carolina López (Vox): “Los asturianos no estamos para juegos ni para más engaños”

La presidenta de Vox y portavoz en la Junta General, Carolina López, considera que las palabras del ministro son “de alguien que no tiene ni idea de las necesidades de los asturianos, que llevamos años pagando un peaje injusto por culpa del bipartidismo”. Ha añadido que “sus políticas dejan Asturias más incomunicada y, haciendo honor a su apellido, están puenteando Asturias”.

También ha cuestionado las cifras aportadas por el Ministerio sobre el coste de eliminar el peaje: “Nos gustaría saber cómo lo calculó el señor Puente, porque difiere mucho de las estimaciones de Aucalsa”. “La realidad es que los socialistas son como el parchís: comen una y cuentan veinte. Los asturianos no estamos para juegos de mesa, ni para teatros, ni para más engaños”, ha rematado.

La diputada ha exigido además “respeto para los asturianos”, y ha advertido: “Podremos estar aislados, pero no somos imbéciles”.

María Miranda (IU): “Menos tuits y más hechos”

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, ha reclamado al ministro que “deje de frivolizar” y que “se centre en su responsabilidad: suprimir el ilegal peaje del Huerna”. “Le recomendaría que visite Asturias, que escuche a los asturianos y las asturianas, y que compruebe si el problema del Huerna es menor o si el que está desenfocado es él”, ha señalado Miranda.

La dirigente de IU ha reprochado a Puente su “dedicación casi a tiempo completo a las redes sociales” y le ha instado a “defender los intereses de los asturianos como ministro, quitando de una vez el peaje del Huerna, como ya ha hecho en otras comunidades autónomas”.

Además, ha exigido respeto hacia el Ejecutivo autonómico: “Aquí hay un Gobierno de izquierdas y nos tiene que tratar con respeto. Que deje la política del tuit que emplea con otras comunidades gobernadas por PP y Vox”.

Adrián Pumares (Foro): “Óscar Puente es un sinvergüenza, no está capacitado para ser ministro"

El secretario general y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha calificado las palabras del ministro de Transportes como “una falta de respeto intolerable hacia los asturianos”.

“Solo alguien que desconoce por completo la realidad asturiana puede decir que el peaje del Huerna no es un problema central; ese peaje lastra nuestra competitividad, encarece el transporte y penaliza a miles de trabajadores y empresas que dependen de esa vía cada día”, ha afirmado. Pumares ha llegado a afirmar que “Óscar Puente es un verdadero sinvergüenza" y que "no está capacitado para ser ministro del Gobierno de España”.

Para Pumares, está claro que no hay interlocución del Gobierno de Asturias con el de Sánchez "ni peso político para defender los intereses de Asturias", y ha recalcado que si el peaje del Huerna estuviese en Cataluña, Óscar Puente no echaría la lengua a pacer como está haciendo con el peaje del Huerna”, ha añadido.

Covadonga Tomé (Somos): “Asturias no pide privilegios, exige justicia”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha acusado al ministro de “faltar al respeto reiteradamente” a los asturianos tras afirmar en Onda Cero que el peaje del Huerna “no es un problema de peso”.

“Decir que el peaje no es un problema central es desconocer nuestra realidad. No hablamos de un capricho, sino de un agravio histórico que afecta a la economía, la movilidad y el derecho básico de conexión con el resto del Estado”, ha manifestado Tomé.

La parlamentaria ha calificado de “excusas de mal pagador” los argumentos de Puente y recordó que “la Comisión Europea fue clara: la prórroga del PP fue ilegal. Cuando algo es ilegal, lo justo es corregirlo”. En cuanto a las movilizaciones convocadas, insistió en que “la movilización social será la que logre suprimir el Huerna. Somos Asturies estará en las calles, porque Asturies no pide privilegios: Asturias exige justicia”.