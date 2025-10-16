Nace la "Putero's Academy" para hacer de cualquier hombre "un verdadero explotador sexual": lo que hay detrás de esta provocadora campaña en Asturias

¿No has nacido putero? No importa, en la prestigiosa "Putero's Academy" prometen de hacer de cualquier hombre "un verdadero explotador sexual". Cuentan con profesorado experto y temario que garantiza "la formación más putera". Detrás de esta innovadora idea que acaba de llegar a Asturias está el sobrino de Anselmo, un hombre al que su tío le enseñó cuando era joven que "las mujeres están en este mundo para servir a los hombres, subordinadas a nuestras necesidades".

"Hasta que mi tío Anselmo me llegó a putas, vamos a llamar las cosas como son, no supe cuál era el papel de las mujeres y de los hombres en esta sociedad. Ahí descubrí la verdad y me convertí en el hombre", cuenta este visionario. Y es tajante: "La luz roja de la prostitución no se va a pagar jamás".

Esta historia, que aunque disparatada podría pasar por real, es en realidad la nueva campaña contra la prostitución impulsada por Médicos del Mundo en colaboración con el Principado. "Putero's Academy" pretende remover conciencias a través de una idea provocadora, pero a la vez divulgativa y educativa.

Pilar de la economía criminal

"La prostitución, la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la pornografía forman un todo, que es uno de los grandes pilares de la economía criminal de este planeta, junto con el tráfico de armas y el de drogas", advirtió José Fernández, presidente de Médicos del Mundo, durante la presentación de la campaña realizada este jueves.

La entidad lleva desde hace años trabajando con mujeres que ejercen la prostitución, acompañándolas y dándoles alternativas. Sin embargo, "sabemos que solo con eso no vamos contra el sistema prostitucional. Se necesita otro tipo de campañas, y esta es una de ellas".

La iniciativa pone por primera vez el foco en la demanda, en los consumidores, pero también "en toda la sociedad". "Queremos acabar con este nivel de tolerancia social y cultural que hay sobre un fenómeno como la prostitución. Que no pinta nada, hoy día, en nuestra sociedad. Y por eso queremos que las mujeres sepan que están rodeadas de puteros para que empiecen a reaccionar a esto", insistió Fernández.

José Fernández, Gimena Llamedo y Vanesa Fernández (directora de Igualdad). / A. G.-O.

Vallas y talleres en centros escolares

Médicos del Mundo ha colocado varias vallas anunciando la apertura de "Putero's Academy", que ya han provocado las primeras críticas. Aunque la campaña irá más allá. Realizarán talleres en centros educativos, así como acciones tanto oofline como online.

"Si no existiesen puteros no existiría esta forma de esclavitud. La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, es la forma más antigua y cruel de esclavitud. Una de las expresiones más terribles de la violencia de género", sentenció por su parte Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado.

A su juicio, la campaña es "valiente y remueve conciencias", y conseguirá lo que busca: "sonrojar a la sociedad y generar polémica". Porque "no se puede blanquear la prostitución y normalizar la explotación sexual". Destacó, además, la importancia del cambio de foco. "Durante todos años se ha puesto el foco en las mujeres prostituidas, y no puede ser. En esta campaña ponemos el foco en el consumidor, en el putero", explicó.

Cómplices de la explotación

Llamedo recordó que detrás de la prostitución está el crimen organizado y que "ser putero es ser cómplice de esta explotación". "No es sexo, es poder y dominación. Es violencia que se paga, el reflejo más cruel de la desigualdad". Es, sentenció, "un negocio de la vergüenzaa".

En Asturias, las organizaciones que trabajan con esta problemática atendieron solo en 2023 a cerca de 1.100 mujeres.