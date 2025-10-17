Los 27 ayuntamientos asturianos que no rinden cuentas ante la Sindicatura: se enfrentan a multas o pérdida de subvenciones

El 71 por ciento de las entidades locales de Asturias (ayuntamientos, mancomunidades y parroquias rurales) ha rendido en plazo las cuentas de 2024 ante la Sindicatura de Cuentas del Principado, órgano al que corresponde el control externo de la actividad económico-financiera del sector público autonómico. Es un porcentaje que se mantiene con respecto al ejercicio anterior.

Los ayuntamientos mantienen sus datos respecto a la rendición de 2023, informó la Sindicatura, que dirige Roberto Fernández Llera. Un total de 51 de los 78 concejos presentó en tiempo y forma sus cuentas, lo que representa el 65,4 por ciento. En algunos casos, la falta de rendición "no es meramente" coyuntural o circunstancial. Son 27 los consistorios que no han cumplido con el órgano fiscalizador.

Son los siguientes: Avilés, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Carreño, Caso, Castrillón, Cudillero, Degaña, Gozón, Grado, Illano, Illas, Lena, Muros de Nalón, Peñamellera Alta, Ponga, Quirós, Ribadedeva, San Martín de Oscos, San Martín del Rey Aurelio, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Somiedo, Soto del Barco, Tineo, Vegadeo, Yernes y Tameza.

Aviso de multas

Así las cosas, la Sindicatura de Cuentas ha insistido al Gobierno del Principado de que tenga en cuenta qué ayuntamientos no cumplen con su deber a la hora de conceder subvenciones y transferir partidas del Fondo de Cooperación Municipal. Pide que "queden condicionadas al cumplimiento del deber de rendición de las cuentas" Y advierten: "Las comunidades autónomas que ya aplican este tipo de medidas registran una mejora significativa de los niveles de rendición de cuentas anuales a su respectivo órgano de control externo"

Además, avisa de que está "facultado por ley para imponer multas coercitivas cuando se incumple el deber de colaboración o cuando se pueda obstruir la función fiscalizadora".

Todas las parroquias rurales asturianas rindieron sus cuentas, siendo las entidades locales que mejor cumplen con la Sindicatura de Cuentas en este sentido.

En cuanto a las mancomunidades, presentan con diferencia el nivel más bajo de cumplimiento, ya que solo rindieron sus cuentas 5 de las 15 que hay en Asturias.

Varias de las mancomunidades carecen de actividad -la del Nora no la ha tenido nunca- o están en proceso de disolución desde hace años, de ahí que la Sindicatura de Cuentas haya recomendado de forma reiterada iniciar o culminar pronto su proceso de extinción.