El ahorro que permitió a los asturianos la vía fiscal de Barbón en la última campaña de la Renta (y las deducciones que más funcionaron)

El sistema de deducciones autonómicas, la llamada vía fiscal asturiana, permitió en la campaña de la Renta de 2024 (cerrada a finales de junio) un ahorro de 90 millones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). En concreto, 107.010 declaraciones se beneficiaron de estas reducciones, lo que supone 19.157 más que en la campaña de 2023.

Los números fueron avanzados este viernes por el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, durante su comparecencia en la Junta General. Las cifras superan ampliamente las previsiones iniciales, “lo que habla bien a las claras del éxito de las sucesivas mejoras que se han ido introduciendo en los últimos años”, destacaron desde del Gobierno de Asturias.

“Con estas cifras no se puede rebatir que tomamos decisiones y gobernamos para la gran mayoría social del Asturias”, comentó el consejero.

Guillermo Peláez esta mañana en comisión. / LNE

Las deducciones que mejor funcionaron

Según desgranó, una de las deducciones que más benefició a los asturianos fue la que incide sobre los gastos vitales de los jóvenes, que alcanzó una cuantía en el entorno de los 12 millones. También se incrementó el impacto de la deducción por el cuidado de descendientes de hasta 25 años, que roza los 30 millones, lo que supone el doble desde que se puso en marcha en 2022.

Otra medida a la que cada vez se acogen más asturianos es la consideración a efectos fiscales de familias numerosas de aquellas con dos hijos, que alcanzó un impacto en términos recaudatorios de 16 millones y cuyos beneficiarios se habrían multiplicado por diez desde su puesta en marcha.

Igualmente, las medidas enfocadas a vivienda tienen su reflejo en los números. Los cambios introducidos en la deducción de vivienda habitual provocaron que el ahorro generado casi se duplicase, con cerca de 20 millones. Mientras, la nueva deducción para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler también tuvo una buena acogida en su primer año de vida al superar el millón de euros de impacto.