Asturianos con mucho que contar en Yale

Curiosa coincidencia en la prestigiosa Universidad de Yale (New Have, Connecticu, Estados Unidos) la que se dio la semana pasada y que este plumilla quiere reseñar. Por los pasillos de la institución académica coincidieron no dos, ni tres, ni cuatro, sino hasta cinco asturianos que decidieron cruzar el charco para ampliar conocimiento, hablar de los grandes retos mundiales y aprender de geoestrategia.

Hay documento gráfico. En el grupo figuran Carlos Franganillo (Oviedo, 1980), director de Informativos Telecinco; Belén Carreño (Oviedo, 1976), periodista de Economía de "El País"; Mónica Prado (Oviedo, 1973), jefa de redacción de Área Digital de Antena 3; el eurodiputado socialista Jonás Fernández (Oviedo, 1979); y el corresponsal José Ángel Abad (Gijón, 1971).

Los cinco compartieron pupitre, paseos, recreos entre sesión y sesión y, por supuesto, tuvieron tiempo para hablar de su tierra y hacer análisis de cómo la ven –la distancia siempre ayuda a la reflexión más certera–. También intercambiaron marujeos, anécdotas y viejos recuerdos. Porque de esos cinco asturianos en Yale, hay tres periodistas (Franganillo, Carreño y Prado) que iniciaron su andanza en el oficio en LA NUEVA ESPAÑA. Misma escuela con idéntico éxito.