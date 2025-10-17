¿Cuántos asturianos están en riesgo de pobreza o exclusión social? Los datos (aún mejorables) que revela un estudio
Los hogares con menores a su cargo, las mujeres (especialmente las desempleadas), quienes viven en régimen de alquiler y las personas con discapacidad son los colectivos más vulnerables
Asturias se sitúa entre las comunidades con menor riesgo de pobreza o exclusión social, no obstante, uno de cada cinco asturianos (es decir, más de 210.000 personas) no alcanza unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, como vivienda, alimentación o educación.
El estudio sobre el estado de la pobreza, presentado en la Junta General del Principado de Asturias con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social, confirma “una tendencia descendente en el porcentaje de pobreza", pero también indica que aún no se han alcanzado los niveles previos a la crisis de 2008 ni se aproxima a los objetivos fijados para 2030.
La tasa Arope es el indicador que mide el riesgo de pobreza y exclusión social. Mide no solo con los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo.
El perfil de los más vulnerables
En Asturias, se sitúa en el 20,9% (cinco puntos menos que el año pasado). Según ha desarrollado la presidenta de EAPN Asturias, Elena Rúa, los colectivos más vulnerables son los hogares con menores a cargo, las mujeres -especialmente afectadas por el desempleo-, quienes viven en régimen de alquiler y las personas con discapacidad.
El alto coste de los alquileres y de las hipotecas, bajos salarios, empleo precario y desempleo son los principales factores de pobreza y exclusión social que hacen necesario fortalecer el escudo social con ayudas y subvenciones, ha explicado Loreto Ventosa, técnica de EAPN-AS, durante la presentación del informe.
Respecto a la pobreza severa, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 644 euros mensuales por unidad de consumo es en Asturias del 6,1%. El Principado es la región que más reduce esta tasa, con lo que encadena cinco años seguidos de mejora.
Sin embargo, muchos hogares destinan cerca del 40% de sus ingresos al alquiler, lo que dificulta salir de la situación de vulnerabilidad.
Aumentar la inversión social
Junto a esto, la presidenta de EAPN Asturias ha insistido en que "la inversión social es necesaria pero nunca es suficiente" y ha reiterado en la necesidad de aumentar esta partida para lograr los objetivos de reducción y erradicación de la pobreza planteados de cara a 2030.
El informe subraya la importancia de las transferencias sociales y las pensiones para proteger a la población más vulnerable. Sin estas ayudas, casi la mitad de los asturianos estaría en situación de pobreza.
