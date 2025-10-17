Asturias clama contra el peaje del Huerna con una manifestación de unidad en Oviedo: "Exigimos ya su anulación"

Asturias clama contra el peaje del Huerna, que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) considera ilegal. Unos 5.000 manifestantes (según la Policía Nacional) se sumaron a una protesta secundada por el Gobierno regional, la oposición (salvo Vox, que apoya quitar el peaje, pero no acudió a la manifestación), empresarios, representantes municipales, asociaciones y miembros de la sociedad civil, recorrieron ese viernes las calles de Oviedo con un lema: "Asturias unida, fin al peaje del Huerna".

Bruselas considera que la ampliación realizada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, prorrogando el peaje hasta 2050, es irregular, pero el Gobierno de Pedro Sánchez la justifica y mantiene el pago, lo que ha encendido los ánimos en la región.

"Esto es un agravio, este peaje no debería existir y penaliza a los asturianos", aseguraba uno de los manifestantes.

Fue una manifestación atípica, al estar en las primeras filas rostros conocidos de la política asturiana, pero con una imagen potente para envíar a Madrid, con la calle Uría repleta de manifestantes reclamando al Gobierno central el fin del peaje. No se vio durante el recorrido ningún símbolo político, al margen de banderas de Asturias.

Los manifestantes empezaron el recorrido a las 17.30 horas en la estación de Renfe y atravesaron la calle Uría hasta la plaza de la Escandalera, donde se leyó el manifiesto realizado por la Alianza de las Infraestructuras, el ente que convocó la manifestación y que aglutina a varias instituciones.

"Pedimos la supresión por justicia", aseguró Natalia Alonso, periodista de la TPA, que leyó el manifiesto. "El peaje del Huerna, en la autopista AP-66, debía haber expirado en octubre de 2021. Sin embargo, una decisión del Gobierno de la Nación, adoptada en el año 2000, prorrogó su vigencia hasta el año 2050. Una prórroga que se hizo sin transparencia, sin concurso y sin justificación, y que desde entonces constituye un agravio histórico para nuestra comunidad. Este peaje no solo encarece el acceso a nuestra tierra. Es un símbolo de desigualdad, una frontera económica y social que separa a Asturias del resto de España", destacó.

"Que este acto sea un punto de unión.Que sea el inicio de una nueva etapa. Y que desde hoy, todos juntos, proclamemos con una sola voz: ¡Asturias unida, fin al peaje del Huerna!", reiteró Alonso.

La marabunta, en una imagen poco habitual, con conocidos cargos empresariales, sindicales y representantes de asociaciones en la cabeza de la manifestación, reclamó al Ministerio de Transportes de Óscar Puente, enfrentado con el Principado, que ponga fin al pago a los usuarios (15,60 euros), algo que rechaza el Gobierno central, socialista como el Gobierno regional.

Las palabras de Barbón

Adrian Barbón, presidente del Principado, acudió a la manifestación, acompañado por la plana mayor de su Gobierno. Se situó en segunda fila, como Álvaro Queipo, Alfredo Canteli o Carmen Moriyón, entre otros y siguió el recorrido junto a varios de sus consejeros. Solo faltó Gimena Llamedo, ausente por un tema personal.

"Estoy aquí para dar la cara por Asturias", dijo Barbón antes de iniciarse el recorrido, que fue tranquilo, sin apenas cánticos y muy rápido: en media hora la cabeza de la manifestación recorrió la calle enera. "El dictamen de la Comisión Europea es demoledor, concluyente. Establece su ilegalidad. Al Gobierno se le pidió que diese la cara y eso está haciendo. Esta manifestación es una muestra de la movilización ciudadana", destacó el jefe del Ejecutivo asturiano.

Pasadas las 18 horas, la manifestación llegó a la plaza de la Escandalera. Tras la lectura del manifiesto los asistentes cantaron el himno de Asturias