"Asturias no puede esperar más": lee aquí el manifiesto de unidad que se leyó en la movilización contra el peaje del Huerna

La movilización cívica contra el peaje del Huerna, que ha reunido esta tarde en Oviedo a representantes institucionales, sindicales y sociales bajo el lema “Asturias unida, fin al peaje del Huerna”, ha concluido con la lectura de un manifiesto. Los portavoces de la Alianza por las Infraestructuras han denunciado que la prórroga de la concesión, aprobada en el año 2000, extendió de forma irregular la explotación de la autopista hasta 2050, pese a que debía expirar en 2021. “Fue una decisión sin transparencia, sin concurso y sin justificación”, señalaron.

El texto ha subrayado que el reciente dictamen de la Comisión Europea, fechado el 17 de julio de 2025, avala las denuncias históricas de Asturias al concluir que las prórrogas de las autopistas AP-66 y AP-9 vulneraron los principios de igualdad, transparencia y servicio al interés general. Según el manifiesto, Bruselas ha confirmado que se modificaron los contratos originales sin licitación y se favoreció a intereses privados en detrimento del interés general. La Alianza ha instado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a aplicar de inmediato la resolución europea y suprimir el peaje. Mientras tanto, reclama la bonificación total del 100 % para todos los usuarios.

El manifiesto ha concluido con un llamamiento a la unidad de las instituciones, sindicatos, empresas y ciudadanía “para reparar una injusticia que ha penalizado durante décadas el desarrollo y la cohesión de Asturias”.

Este es el manifiesto leído al término de la multitudinaria movilización en Oviedo:

Asturianas, asturianos,

Amigas y amigos de esta tierra:

Hoy nos reunimos aquí, unidos por una misma causa, por una misma convicción y por una misma exigencia de justicia.

Porque Asturias no puede seguir soportando cargas injustas que frenan su desarrollo, penalizan su economía y debilitan su cohesión territorial.

El peaje del Huerna, en la autopista AP-66, debía haber expirado en octubre de 2021. Sin embargo, una decisión del Gobierno de la Nación, adoptada en el año 2000, prorrogó su vigencia hasta el año 2050.

Una prórroga que se hizo sin transparencia, sin concurso y sin justificación, y que desde entonces constituye un agravio histórico para nuestra comunidad.

Este peaje no solo encarece el acceso a nuestra tierra. Es un símbolo de desigualdad, una frontera económica y social que separa a Asturias del resto de España.

Pero hoy tenemos un dictamen claro, firme y contundente.

La Comisión Europea, en su resolución de 17 de julio de 2025, ha confirmado lo que Asturias lleva décadas denunciando: que las prórrogas de las autopistas AP-66 y AP-9fueron contrarias al Derecho de la Unión Europea, y que se vulneraron los principios de igualdad, transparencia y servicio al interés general.

Europa ha reconocido que se actuó de forma irregular, que se favoreció a intereses privados y que se sacrificó el bienestar de los ciudadanos.

Asturias ha sido víctima de un proceso injusto, de una decisión que jamás debió adoptarse.

El dictamen europeo pone luz sobre cuatro hechos irrefutables:

Las prórrogas se concedieron sin licitación ni publicidad, modificando sustancialmente los contratos originales y, por tanto, vulnerando la normativa europea. Se quebraron los principios de igualdad y transparencia, otorgando beneficios extraordinarios a las concesionarias y trasladando los costes al Estado y a los usuarios. Se usó indebidamente la excepción in house, pretendiendo justificar la prórroga como gestión pública cuando en realidad se estaba preparando la privatización de ENAUSA. Y, finalmente, se demostró que las prórrogas respondieron al deseo de hacer más rentable esa privatización, no al interés general.

Las consecuencias las conocemos bien: durante décadas, miles de asturianos y asturianas hemos pagado más por desplazarnos, por trabajar, por estudiar, por vivir conectados con el resto del país.

Y ese coste injusto ha limitado nuestra competitividad, ha restado oportunidades y ha erosionado la igualdad territorial que nos corresponde.

Hoy, la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita, asume un compromiso firme con toda la sociedad asturiana: seguir adelante hasta lograr la supresión definitiva del peaje del Huerna.

La hoja de ruta que hemos acordado incluye:

Coordinar actuaciones a todos los niveles, uniendo fuerzas políticas, sociales y económicas para defender juntos lo que nos corresponde. Movilizar a la sociedad asturiana, para que esta causa sea la voz de todos: instituciones, sindicatos, asociaciones, empresas y ciudadanía. Desarrollar una estrategia integral, con argumentos técnicos, jurídicos y políticos, que respalde la nulidad de la prórroga y la eliminación total del peaje. Defender la legitimidad europea y la justicia histórica, porque no reclamamos un privilegio: exigimos la reparación de una injusticia. Exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el cumplimiento inmediato del dictamen europeo, la anulación de la prórroga y el fin del peaje.

Y mientras tanto, pedimos la bonificación total, del 100 %, desde el primer viaje, para todos los usuarios de la AP-66.

Este manifiesto no pertenece a un partido, ni a un gobierno, pertenece a Asturias.

Hoy alzamos la voz, con serenidad pero con firmeza, porque Europa ya ha hablado: las prórrogas fueron contrarias al Derecho.

Y porque Asturias no puede esperar más.

Que este acto sea un punto de unión.

Que sea el inicio de una nueva etapa.

Y que desde hoy, todos juntos, proclamemos con una sola voz:

¡Asturias unida, fin al peaje del Huerna!