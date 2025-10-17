El bar tienda en pleno valle asturiano que se ha convertido en el templo de los callos: "De 10, un sitio de los que ya no quedan"

Asturias esconde auténticos tesoros escondidos por sus rincones y espacios naturales. En el valle de Arango (Pravia), se encuentra El Chigrín de Arborio, un lugar que se convierte en espacio de visita obligada para amantes de los callos y la comida casera.

Durante más de 30 años, el pueblo de Arborio no tuvo chigre. La barra quedó vacía, las sillas en silencio y el brindis se echaba de menos. Pero el 6 de septiembre de 2024, gracias al apoyo del programa LEADER y a la ilusión de Chelo Méndez, El Chigrín de Arborio volvió a abrir sus puertas. "Hoy somos un bar-tienda donde se come casero, se comparte lo auténtico y se recupera un rincón que nunca debió perderse", cuenta

"Yo soy de La Carriona, de Avilés. Un buen día decidimos buscar paz y tranquilidad viviendo en un pueblo y encontramos en el concejo de Pravia nuestro lugar. Primero alquilamos una casa, pero más tarde buscando comprar encontramos en la que estamos ahora. El pueblo, en cuanto lo vi, me encantó, y para aquí nos vinimos la familia", explica ella, que recuerda al tiempo la gran rehabilitación que hicieron para poner el pie el bar-tienda, allí donde antaño estaba la cuadra, prácticamente en ruinas como recuerda en una entrevista que concedió a LA NUEVA ESPAÑA-

Su establecimiento enamora por ser un local cercano, con su zona de tienda donde no faltan productos asturianos, tanto de la zona como del resto de la región, porque, como ella dice, "hay que apoyar a los nuestros". No faltan otros productos de primera necesidad que vienen muy bien a los vecinos de la zona e, incluso, a los que allí van a tomar algo o a comer y de repente ven el azúcar o el café o la miel que se olvidaron coger en el supermercado. Entre sus elaboraciones estrella están los callos caseros con patatas y la cazuela de picadillo con patatas y huevos fritos. También tienen raciones de longaniza con patatas, patatas bravas, con alioli o con cabrales, chorizos a la sidra, una buena tabla de quesos, de embutidos o mixta, una ensalada si apetece, o una buena tortilla de patata. Junto con sus bocadillos de lomo, bacon, pollo, adobo, queso, panceta o salchichón también tiene una importante variación del plato de la güela: huevos fritos y patatas con chorizo, o panceta, o adobo, o lomo, o pollo, o jamón o picadillo. No olvidarse que también hace un caldo muy rico.

Opiniones de los clientes

El local cuenta con reseñas espectaculares en una conocida web de opiniones sobre espacios hosteleros.

"Comida casera, muy buen producto bien elaborado. Relación calidad precio un 10. Para repetir! Un sitio de los que ya no quedan!!!!"

"Sitio muy agradable Comida casera muy guapo todo y el sitio muy agradable un sitio para pasar un rato agradable y tomar algo tranquilo".

"Es un bar tienda que existía hasta los años 80 y que han restaurado e inaugurado hace poco. Tiene tapas, pinchos y platos combinados."