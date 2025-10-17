Barbón contesta por primera vez a Óscar Puente: "¿Agenda desenfocada? Yo gané las elecciones y gobierno y el PSOE perdió en muchas comunidades"

Adrián Barbón, presidente del Principado, contestó este jueves en Madrid a las palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes, sobre el peaje del Huerna. Puente volvió a asegurar, en una entrevista en Onda Cero, que el Gobierno no anulará el peaje —como le pide el Ejecutivo asturiano, de su mismo color político (PSOE)— y afirmó además que los políticos asturianos "tienen la agenda desenfocada". En su opinión, el asunto del peaje —cuya prórroga considera ilegal la Comisión Europea y, por ese motivo, se reclama desde Asturias el fin del cobro— no es un "problema central para los asturianos".

El presidente del Principado entró por primera vez en el choque dialéctico con Puente. "Sobre esa afirmación del desenfoque no me doy por aludido; no sé a qué político se refiere", aseguró Barbón, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA en Madrid, durante un descanso entre varias citas agendadas con diferentes entidades.

El jefe del Ejecutivo argumentó su posición: "No me doy por aludido por la siguiente causa: en las elecciones de 2023 gané y gobierno. El PSOE ganó las elecciones en Asturias y gobernó, lo que demuestra que tenemos una conexión plena con la sensibilidad social. Por desgracia, el PSOE perdió varios gobiernos autonómicos en esas elecciones".

Barbón afirmó que su relación con Puente es "buena, como siempre", aunque matizó: "Yo defiendo los intereses de Asturias y los voy a defender siempre". El Presidente subrayó que "está claro que en esto tenemos una postura propia y la hemos venido defendiendo de forma ininterrumpida desde el año 2000 —la del fin del peaje— y es la que voy a defender".

El jefe del Gobierno regional también habló sobre el fondo del asunto: la posición de la Comisión Europea sobre este peaje, ampliado en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar y el asturiano Francisco Álvarez-Cascos, primero vicepresidente y luego ministro de Fomento. "Estamos hablando de una cuestión de legalidad. Es decir, esto va a enjuiciarse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y todo apunta a que la posición de Asturias va a ganar. ¿Y eso qué significa? Pues que la prórroga que hizo el Gobierno de Aznar y Cascos en el año 2000, que nos pegó un incremento del peaje hasta el 2050, cuando debería haber finalizado en el 2021, es una prórroga ilegal. Y si lo dictamina así, como es lo que pensamos por la información que tenemos, creemos que las cosas están claras", destacó.

Cuestión de "legalidad"

"Esto no es una cuestión de agenda política o de actualidad política; es una cuestión de un dictamen contundente de la Comisión Europea del mes de julio y de un procedimiento judicial que se va a abrir. Y va a ser, pues como todos los procedimientos judiciales en el ámbito de la Unión Europea, de dos o tres años. Pero que, a la larga, la confianza plena que tenemos es que falle a favor de Asturias. Y si eso es así, habrá que pedirles a Aznar y Cascos responsabilidad por lo que hicieron", finalizó el presidente.

Barbón, antes de la manifestación de mañana contra el peaje del Huerna convocada en Oviedo (17.30 horas), estuvo este jueves en Madrid en varias reuniones. A primera hora se reunió con el presidente de Citigroup, Pedro López-Quesada.

También acudieron el director de la Oficina Económica de Presidencia, José Antonio Sicre, y el director de la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid, José Luis Huerta. Después, Barbón acudió a la Embajada de China para departir con el embajador de la República Popular de China en España, Yao Jing, acompañado también por Sicre.

Por último, participó en la presentación del V Curso de Liderazgo Público del Campus CEOE, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)..