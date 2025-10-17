Barbón señala que "Asturias está en el radar" de la compañía automovilística china BYD

"De todos los proyectos que están sonando, Asturias va a posicionarse en todos". Lo afirmó Adrián Barbón al ser preguntado sobre el interés de la compañía china BYD por instalar en Asturias una fábrica de coches. El jefe del Ejecutivo asturiano se reunió ayer en Madrid con el embajador del República Popular de China en España, Yao Jing. "La idea es trasladar a nivel general nuestra disposición, para que sepa que Asturias es una tierra en la que merece la pena invertir", indicó.

Barbón, en cualquier caso, dijo ser "prudente" sobre el interés de BYD, al no tener nuevos datos al respecto, pero dijo que "Asturias está en el radar". Realizó el mismo diagnóstico sobre el posible asentamiento de Sunwafe en Gijón para construir una fábrica de componentes para paneles solares. "Haremos los anuncios públicos cuando se den pasos, hasta entonces actuamos de manera discreta, tranquila y serena. Lo que está claro es que llama la atención el resurgir de económico de Asturias, ya que hay empresas que, por primera vez, nos están poniendo en el radar".

La oficina económica

Barbón realizó estas declaraciones en Madrid, a donde acudió para varias citas económicas, y además adelantó que a finales de mes se inaugurará la sede de la Oficina Economía en la capital. El Presidente se reunió con el presidente de Citigroup, Pedro López-Quesada. Esta multinacional es clave en la canalización de inversiones extranjeras "La sensación con la que salgo es que están sorprendidos en positivo. Asturias ofrece potencial en sectores, tiene historia, tradición industrial, calidad de vida, buen entorno natural, precios aceptable atractivo para muchos ámbitos empresariales. Somos una comunidad autónoma que recibe con los brazos abiertos la iniciativa empresarial. La Ley de Proyectos Estratégicos y la arquitectura institucional van en ese sentido: que nos sitúen en el radar y en el mapa, que sepan que Asturias está recibiendo inversión extranjera y quiere recibir más todavía, que quiere abrirse al mundo", aseguró.

Sobre la reunión con el embajador de China en España, Barbón aseguró que fue para "devolver una visita, por cortesía, ya que él estuvo en Asturias con varias empresas y yo no pude acudir por una baja médica". El Presidente aseguro que "el capital chino está invirtiendo mucho en el extranjero y España es uno de sus focos, por lo que es importante que el embajador, que canaliza la acción de esas empresas en el territorio, sepa que Asturias ofrece estabilidad política, estado de bienestar y un entorno empresarial fiable a largo plazo".

Barbón concluyó diciendo que "es importante venir a Madrid, moverse donde se concentra gran parte de la economía y donde las empresas más importantes tienen sus sedes centrales.