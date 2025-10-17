El blindado VAC avanza hacia Asturias: las claves del programa de defensa que se fabricará en la región

El Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), un blindado de combate tipo oruga –con cadenas en lugar de ruedas– especializado en el transporte de pequeños grupos de soldados, está llamado a convertirse en el próximo gran programa del sector de la defensa con fabricación en Asturias. De los proyectos de modernización de la industria militar que el Gobierno ayudará a financiar con 6.890 millones de euros (de los que la práctica totalidad se destinarán a la compañía española Indra), el del VAC es el más avanzado, puesto que ya fue adjudicado en diciembre de 2023 al consorcio Tess Defence, del que Indra es el accionista mayoritario y al que pertenecen Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Sapa Placencia y General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas, esta última con una planta de blindados en Trubia (Oviedo).

Entre los créditos al 0% de interés concedidos por el Ministerio de Industria cuya preasignación aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes, destaca uno de 788 millones a Tess Defence para desarrollar el VAC. Dada la condición de Indra de accionista mayoritario del consorcio, y habida cuenta de que esta empresa y EM&E (presididas respectivamente por los hermanos Ángel y Javier Escribano) han sido las principales beneficiadas de la prefinanciación, en Indra asumen que al menos parte del VAC se fabricará en la futura planta de El Tallerón de Gijón, cuyo arranque está previsto para dentro de unos seis meses.

El real decreto de aprobación de los préstamos, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desgrana, en el anexo dedicado al programa del VAC, las áreas de especialización de cada una de las empresas que forman Tess Defence. Al hablar de Indra, el texto destaca que es la "responsable del sistema de misión, sistema de comunicaciones y arquitectura electrónica del vehículo"; mientras que Santa Bárbara se encarga de "la estructura blindada, arquitectura eléctrica y resto de sistemas de la plataforma".

En Santa Bárbara sostienen que la producción del vehículo tendrá lugar en sus factorías de Trubia –donde se producen las barcazas de otros blindados como el 8x8 "Dragón"– y de Alcalá de Guadaira (Sevilla). En una visita a las instalaciones ovetenses en junio de 2023, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el programa del VAC garantizaría la carga de trabajo allí hasta 2037. El pasado miércoles, al día siguiente de conocerse el decreto gubernamental, la compañía fue más allá e informó de que contratará a 200 profesionales en sus tres centros (Asturias, Madrid y Sevilla) para acometer los programas del VAC y del Pizarro, este último también destinado al Ejército de Tierra.

En cualquier caso, el VAC se fabricará en Asturias. El decreto recogido en el BOE precisa la distribución de la financiación de los 788 millones de euros a lo largo del próximo lustro, a saber: 227 millones en 2025, 149 millones en 2026, 149 millones en 2027, 128 millones en 2028 y 135 millones en 2029. El texto afirma que el programa "alcanzará a más de 400 proveedores nacionales, incluyendo grandes operadores, proveedores intermedios y pymes"; así como que "generará un efecto tractor en el sector que arrastrará a toda la cadena de valor de la industria".

Centro de EM&E en Avilés

Hay otro proyecto de modernización de la defensa que, a tenor del real decreto, también tendrá impacto en Asturias. Se trata del programa de sistemas anti-drones (C-UAS, en la jerga del sector), cuya prefinanciación ha sido otorgada a una unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E.

El texto menciona, entre los participantes del proyecto, el centro de I+D que tiene EM&E en Avilés. Tal como informó recientemente LA NUEVA ESPAÑA, la compañía prevé incrementar la plantilla de las instalaciones avilesinas en los próximos meses.