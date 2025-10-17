El contundente mensaje de Barbón para defender el fin del peaje: "No son cuentos, son cuentas: los millones que los asturianos hemos tenido que pagar desde la prórroga"

Adrián Barbón acudirá esta tarde a la manifestación contra el peaje del Huerna convocada por la Alianza por las Infraestructuras porque “se nos exigió como Gobierno de Asturias que diéramos voz a las demandas de la gente y que afrontáramos una respuesta social”.

“Si dejara de defender los intereses de Asturias, estaría traicionando la confianza mayoritaria de los cientos de miles de asturianos y asturianas que votaron PSOE en las elecciones autonómicas y me apoyaron como Presidente. Y fallaría, además, al pueblo asturiano, al que prometí servir desde la Presidencia”, ha asegurado a través de un escrito en sus redes sociales.

Porque “dicen -los de siempre- que son cuentos. No, no son cuentos, son cuentas: los millones de euros que hemos tenido que pagar los asturianos y asturianas desde el 2021 por decisión de quienes prorrogaron de forma injusta e ilegal este peaje”.

Militante socialista desde los 17 años

Barbón ha recordado que lleva militando en la familia socialista desde los 17 años, y que desde entonces han sido numerosas las manifestaciones a las que ha acudido: en contra de los recortes de finales de los años noventa, las movilizaciones en defensa de las cuencas mineras o contra la guerra de Iraq. Las más recientes, para defender los derechos de las mujeres o contra el terrorismo machista.

Hoy volverá a salir a la calle, pero esta vez acompañado del Gobierno de Asturias. Con ellos recorrerá el trayecto desde la estación de trenes hasta la plaza de la Escandalera, y junto a ellos escuchará la lectura del manifiesto. “Cumplo así con mi obligación, la de ser Presidente de Asturias”, ha insistido.

“No peco de buenismo: sé que la derecha querría que hoy no estuviera presente, con el Gobierno de Asturias, en la movilización ciudadana. Ya tenían el argumentario preparado para atacarme y atacarnos: traidor a Asturias, incapaz de defender Asturias, etc”, ha reconocido.

Porque Barbón no olvida que el principio del problema está en el año 2000, cuando se acordó una prórroga que era “injusta” y que ahora la Comisión Europea la considera “ilegal”. Por eso sigue esperando que “pidan perdón por semejante tropelía. El dictamen de julio de la Comisión Europea nos dice que no solo fue injusto -29 años más de peaje- sino ilegal”.