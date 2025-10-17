Desenlace de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell: las valoraciones del Principado y de la patronal FADE
El Gobierno del Principado valoró ayer que sus "prioridades" respecto al desenlace de la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell son "el mantenimiento de la actividad y el empleo, evitar el riesgo de exclusión financiera y, también, preservar el arraigo del Sabadell-Herrero con nuestra comunidad", señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico.
Por su parte, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, manifestó su "respeto" a la decisión de los accionistas y su "confianza en que cada entidad continúe desarrollando su compromiso con Asturias". "Banco Sabadell y BBVA han tenido una aportación relevante en el tejido empresarial de nuestra región, especialmente en su apoyo a pymes y autónomos, y estamos seguros que este vínculo se mantendrá y reforzará en esta nueva etapa", ha señalado Calvo.
El Sabadell-Herrero es la tercera entidad financiera con mayor red comercial y volumen de empleo en Asturias: unas 70 oficinas y 350 trabajadores. BBVA posee en la región 46 sucursales y más de 250 empleados.
