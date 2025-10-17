EN DIRECTO: Asturias se echa a la calle para pedir el final del peaje del Huerna

Asturias alza la voz contra el peaje del Huerna, cuya prórroga ha sido considerada ilegal por la Comisión Europea, pero que el Gobierno de España mantiene. Los asturianos han salido a las calles de Oviedo para exigir al Ministerio de Transportes que acate la resolución.

Todos los partidos, las organizaciones empresariales y los sindicatos sostienen una posición unánime: ante la ilegalidad del peaje, solo cabe su supresión o, en su defecto, su bonificación total mientras se adopta una decisión definitiva.

Los manifestantes arrancaron la marcha en torno a las cinco y media desde la estación de Oviedo a la plaza de La Escandalera.

A contiuación te ofrecemos, minuto a minuto, cómo se desarrolla esta gran movilización nacida de un inédito consenso político, económico y social en el Principado.

Agustín Pinilla, 75 años: “No hay voluntad política y es un problema que afecta a un millón de asturianos” Agustín Pinilla, asistente a la manifestación contra el peaje / LNE

Barbón sigue el recorrido junto al consejero Alejandro Calvo. El Gobierno, satisfecho con la respuesta ciudadana. Recordamos que la Policía ha estimado que hay unas 5.000 personas recorriendo la calle Uría hasta La Escandalera, donde se leerá un manifiesto.

Nuestros reporteros desplazados a la manifestación están recabando testimonios de los asistentes, llegados de diferentes puntos de Asturias Iván González, 29 años: “Esto tiene unos responsables y al final pagamos los asturianos” Iván González en la manifestación contra el peaje. / LNE

Los consejeros del Principado, en la manifestación. / Irma Collín

La banda de gaitas la Laguna del Torollu es la encargada de abrir paso a la manifestación, que está sorprendido a quienes pasean por el centro de Oviedo. Gaitas en la manifestación contra el peaje. / LNE

Alguna imagen curiosa de la histórica manifestación, que ha unido a todos los partidos en Asturias y que ha impulsado el Gobierno socialista de Barbón. Pese a ello, hay alguna pancarta alusiva a su partido, ante la negativa del Gobierno central de Sánchez ha finiquitar el peaje del Huerna. Pancarta crítica con el PSOE en la manifestación contra el Huerna. / LNE

La Policía calcula que hay unos 5.000 manifestantes

Álvaro Queipo (PP): "No es día de debate ni de venir con exigencias a nadie que no sea el Gobierno central, que es quien debe poner fin al peaje del Huerna. Esta es la opinión de Asturias". El líder asturiano del PP ha querido rehuir así de lanzar críticas a Barbón, en un gesto de unidad.