En Directo
EN DIRECTO: Asturias se echa a la calle para pedir el final del peaje del Huerna
La movilización pretende reafirmar la posición unánime de la región y exigir al Ministerio de Transportes que acate la resolución de la Comisión Europea
Asturias alza la voz contra el peaje del Huerna, cuya prórroga ha sido considerada ilegal por la Comisión Europea, pero que el Gobierno de España mantiene. Los asturianos han salido a las calles de Oviedo para exigir al Ministerio de Transportes que acate la resolución.
Todos los partidos, las organizaciones empresariales y los sindicatos sostienen una posición unánime: ante la ilegalidad del peaje, solo cabe su supresión o, en su defecto, su bonificación total mientras se adopta una decisión definitiva.
Los manifestantes arrancaron la marcha en torno a las cinco y media desde la estación de Oviedo a la plaza de La Escandalera.
A contiuación te ofrecemos, minuto a minuto, cómo se desarrolla esta gran movilización nacida de un inédito consenso político, económico y social en el Principado.
Agustín Pinilla, 75 años: “No hay voluntad política y es un problema que afecta a un millón de asturianos”
Barbón sigue el recorrido junto al consejero Alejandro Calvo. El Gobierno, satisfecho con la respuesta ciudadana. Recordamos que la Policía ha estimado que hay unas 5.000 personas recorriendo la calle Uría hasta La Escandalera, donde se leerá un manifiesto.
Nuestros reporteros desplazados a la manifestación están recabando testimonios de los asistentes, llegados de diferentes puntos de Asturias
Iván González, 29 años: “Esto tiene unos responsables y al final pagamos los asturianos”
La banda de gaitas la Laguna del Torollu es la encargada de abrir paso a la manifestación, que está sorprendido a quienes pasean por el centro de Oviedo.
Alguna imagen curiosa de la histórica manifestación, que ha unido a todos los partidos en Asturias y que ha impulsado el Gobierno socialista de Barbón. Pese a ello, hay alguna pancarta alusiva a su partido, ante la negativa del Gobierno central de Sánchez ha finiquitar el peaje del Huerna.
La Policía calcula que hay unos 5.000 manifestantes
Álvaro Queipo (PP): "No es día de debate ni de venir con exigencias a nadie que no sea el Gobierno central, que es quien debe poner fin al peaje del Huerna. Esta es la opinión de Asturias". El líder asturiano del PP ha querido rehuir así de lanzar críticas a Barbón, en un gesto de unidad.
Empieza el recorrido de la manifestación
