EN DIRECTO: Asturias se echa a la calle para pedir el final del peaje del Huerna

La movilización pretende reafirmar la posición unánime de la región y exigir al Ministerio de Transportes que acate la resolución de la Comisión Europea

Jimena Aller

Pablo Tuñón

Sara Bernardo

Alicia García-Ovies

Jimena Aller

Xuan Fernández

Asturias alza la voz contra el peaje del Huerna, cuya prórroga ha sido considerada ilegal por la Comisión Europea, pero que el Gobierno de España mantiene. Los asturianos han salido a las calles de Oviedo para exigir al Ministerio de Transportes que acate la resolución.

Todos los partidos, las organizaciones empresariales y los sindicatos sostienen una posición unánime: ante la ilegalidad del peaje, solo cabe su supresión o, en su defecto, su bonificación total mientras se adopta una decisión definitiva.

Los manifestantes arrancaron la marcha en torno a las cinco y media desde la estación de Oviedo a la plaza de La Escandalera.

A contiuación te ofrecemos, minuto a minuto, cómo se desarrolla esta gran movilización nacida de un inédito consenso político, económico y social en el Principado.

