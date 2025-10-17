Envejecimiento y salud ocular

Con los años, la capacidad visual suele deteriorarse en mayor o menor medida. Así, en la edad adulta suelen aparecer desde leves dificultades de enfoque hasta enfermedades que comprometen seriamente la autonomía y la calidad de vida de quienes la padecen. Cataratas, glaucoma o degeneración macular son solo algunas de las afecciones más frecuentes. Conocer cómo y por qué surgen estos cambios permite no solo afrontarlos con mayor serenidad, sino también apostar por la prevención y el cuidado de la salud ocular en cada etapa de la vida. El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega repasa los problemas y enfermedades oculares más frecuentes en adultos.

Dolencias en la córnea

Entre las opacidades que más frecuentemente afectan a la córnea y dificultan la visión, están las ocasionadas por los edemas, los herpes, los traumatismos y el queratocono. Si hasta ahora la única alternativa era el trasplante de córnea, ahora también se puede intervenir solo las partes de la córnea afectadas. Es lo que se denomina queratoplastias lamelares, con menor tasa de rechazo y menos complicaciones.

Cataratas

Por otro lado, uno de los problemas oculares más frecuentes es el de las cataratas, que afectan al cristalino. La operación para resolverlo consiste en hacer una pequeña incisión y colocar una lente intraocular, siempre personalizando la cirugía en función de las necesidades y las condiciones de cada ojo. Actualmente, la cirugía láser es una alternativa que ofrece seguridad y rapidez en las operaciones de cataratas.

Glaucoma

Esta enfermedad avanza sin que los pacientes que la padecen apenas se den cuenta. Afecta al nervio óptico y poco a poco, de forma sutil, provoca una pérdida de visión lateral. Se puede tratar con colirios, que disminuyen la producción de humor acuoso y otros que favorecen el drenaje de esta sustancia. Además, también hay cirugías y láseres que permiten abrir los conductos de salida de ese exceso de líquido que se produce dentro del ojo.

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE)

Se produce cuando se destruye la mácula, la zona central de la retina. El paciente comienza a perder visión central, siendo uno de los síntomas más evidentes la distorsión de las líneas verticales. Aunque la edad es un factor determinante, también influye el tabaquismo, la herencia genética y la excesiva exposición a la luz solar. Para tratar la DMAE se emplean fármacos intravítreos que, en los últimos años, han evolucionado y tienen un efecto a medio plazo, son los dispositivos de liberación lenta de fármacos. El IOFV ha participado en varios ensayos clínicos que han dado lugar a la comercialización de estos fármacos.

Retinopatía diabética

La diabetes ocasiona una alteración de los vasos sanguíneos que puede causar lesiones oculares y llevar a la ceguera. En los últimos 25 años, el tratamiento estándar del edema macular diabético era la fotocoagulación con láser. Pero, a la larga, el paciente tenía disminuciones visuales. Ahora se trata con inyecciones intraoculares para extraer el fluido de forma efectiva, siempre que se pueda. Además, también se practican vitrectomías, cirugías para cortar las adherencias de la retina sin dañarla.

Desprendimiento de vítreo o de retina

Se producen cuando el humor vítreo se separa de la pared del fondo del ojo. El primer síntoma es un cambio brusco en las "moscas volantes". En ese caso, conviene acudir al oftalmólogo para evitar un desgarro retiniano. El tratamiento en este caso es también con láser.

Trauma ocular

Cuando trabajamos la madera o hacemos arreglos en casa, las esquirlas metálicas o de madera pueden atravesar el globo ocular y ocasionar problemas serios en la salud ocular, como puede ser un desprendimiento de retina. Es importantísimo saber qué actividades cotidianas tienen mayor riesgo, como son el uso de desbrozadoras, la práctica del pádel, descorchar cava, la caza, el manejo de petardos…en todos estos casos, el uso de gafas de policarbonato es la mejor prevención.