El Fiscal Superior de Asturias pide más inspectores de Trabajo para supervisar a las empresas y reducir la siniestralidad

El Fiscal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal, en el cargo desde el pasado julio, compareció este viernes ante la comisión de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos celebrada en la Junta para trazar un panorama de la actuación de la Fiscalía en 2024, recogida en la Memoria presentada en la apertura del año judicial, elaborada por su antencesora, María Eugenia Prendes. Respecto a dos asuntos que preocuparon especialmente a la diputada de Compromiso por Asturias Delia Campomanes, la siniestralidad laboral y los delitos contra el medio ambiente, especialmente por la "escasez" de sentencias condenatorias, el Fiscal Superior puso el acento en la necesidad de incrementar las labores de prevención.

En ese sentido, Bernal aseguró que "es necesario incrementar la cultura de prevención por parte de las empresas y los trabajadores", para luego constatar las limitaciones de medios de la Inspección de Trabajo, que hacen "imposible garantizar la supervisión de la seguridad de las empresas", por lo que vio necesario "aumentar el número de inspectores de Trabajo". No obstante, se han producido cambios en el enfoque de estos casos por parte de la Fiscalía. "Antes era la Inspección de Trabajo la que filtraba los casos graves para elevarlos a la Fiscalía. Ahora es el fiscal delegado, Enrique Valdés-Solís, quien recibe todos los expedientes y establece cuáles son delictivos", señaló.

Bernal saluda a la presidenta la comisión, Sandra María Camino Rodríguez. / Fernando Rodríguez

La diputada Campomanes también llamó la atención por el número de casos de violencia sobre la mujer. Preguntado sobre si este aumento se debe a un repunte real o al hecho de que se denuncie más, Bernal dijo que es difícil saberlo. "Se denuncia más porque hay más delitos, es un aumento pequeño pero sostenido a lo largo de los años", dijo Bernal, que fue el primer fiscal de Violencia, denominada en aquel entonces Doméstica. Hay sin embargo distintos respecto a treinta años atrás: "En aquella época había 80, 90, 100 mujeres asesinadas al año. Ahora son la mitad. Con ese aspecto positivo me quiero quedar, aunque la violencia sobre la mujer sigue siendo un problema de primera magnitud".

Bernal quiso poner en valor los cambios que ha afrontado la Fiscalía para mejorar la atención a las víctimas de Violencia. "En 2024 se decidió crear una sección específica para la lucha contra la violencia de género con el fin de dar una respuesta hiperespecializada. Esa sección está ya plenamente operativa, integrada por cuatro fiscales, incluida la fiscal delegada. Además, ante la ampliación de las materias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, nos anticipamos a esa reforma contenida en la Ley de Eficacia Judicial y aumentamos el catálogo de delitos de la sección para atender a esos otros delitos de los que son víctimas las mujeres sin que haya una relación afectiva con el agresor, como violencia sexual, la trata de personas o la mutilación infantil". Añadió que le gustaría que se contase con la Fiscalía para desarrollar el modelo de la Barnahus, al que se ha comprometido el Gobierno, y dijo desconocer que haya problemas con las salas Gesell.

Bernal, instantes antes de su comparecencia. / Fernando Rodríguez

El Fiscal Superior admitió que hay retos para el futuro, como la saturación de los Juzgados de Violencia o la asunción por el de Gijón de los asuntos de la mitad oriental de la región. En ese sentido indicó que los fiscales recopilarán todos los datos para analizar el impacto de las reformas. La postura de la Fiscalía es que la llamada comarcalización facilitará una atención especializada a las víctimas, pero que los largos desplazamientos de las mismas son "indeseables". Por eso pidió esperar para ver si se produce disfunciones. Eso sí, admitió al diputado del PP Manuel Cifuentes que, aunque las reformas de los tribunales de instancia no afectan directamente a la Fiscalía, la impresión que le transmiten "es la verdadera complejidad del proceso, y que el periodo para su implementación quizá sea corto". Añadió que "la organización en sí es compleja y queda poco tiempo".

También a preguntas de Cifuentes, indicó que la nueva oficina judicial no tendría por qué funcionar mal. "Hay precedentes, como los servicios comunes de notificaciones y embargos, peor tengo mis dudas de que se pueda solventa5r eficazmente. De momento la reforma no repercute en nada, ha habido alguna disfunción, pero mínima", dijo.

Bernal también pidió que extremar el cuidado en los discursos, especialmente por parte de los políticos, para no fomentar los delitos de odio.

El responsable de la Fiscalía de Asturias admitió que la "vía represiva está resultando poco efectiva" en la persecución de los delitos de incendio. "Una parte mínima de expedientes resultó positiva y fueron identificados los autores, pero hay que poner el acento en la tarea de la prevención".

Bernal puso el acento en las deficiencias que sufre la Fiscalía, centrada en dos aspectos, la falta de espacio ("No tenemos donde reunirnos, nos prestan la Biblioteca de la Audiencia", aseguró) y las fallas de la aplicación Fortuny, que tiene a los fiscales desesperados, pese a que ha mejorado en los últimos tiempos. "Un compañero intentó abrirla a las 7.30 de la mañana y no pudo conseguirlo hasta las 9.30. Cuando no reconoce la contraseña, no funciona el visor de los vídeos de las declaraciones, o falla la firma electrónica. Invito a sus señorías a pasarse por la Fiscalía para comprobar las disfunciones que provoca en la operativa diaria. Es manifiestamente mejorable", dijo. A preguntas de Vox, Bernal no pudo señalar dónde está la clave de estos fallos, si en el Ministerio de Justicia en Madrid o en el Principado, ya que la aplicación depende de ambos.

Un momento de la comparecencia. / Fernando Rodríguez.

También hizo referencia a las disfuciones que provoca la disgregación de sedes judiciales en Oviedo, al tiempo que instó a una solución y a que el Principado cuente con la Fiscalía para diseñar la solución a esta disfunción. La diputada socialista Lidia Fernández indicó en la sesión que el Gobierno está buscando una solución intermedia para esta disgregación y acuciante falta de espacio.

Eso sí, admitió que en el capítulo de personal, "está bien satisfechos". Se ha aumentado en seis personas, dos por año, y en septiembre se destinó un funcionario de refuerzo para violencia de género en Oviedo. Por otro lado, se crearán en otoño dos plazas, una de responsable de la oficina fiscal y otra de responsable de estadística e informática, que supondrán un apoyo esencial para el Fiscal Superior, sobre el que recae controlar no solo a los fiscales, sino también a los funcionarios.

El Fiscal Superior indicó que el número de delitos cometidos por menores extranjeros se ha disparado al doble, pasando de 63 en 2023 a 120 en 2024, 70 de ellos cometidos por menores no acompañados. Este incremento se explica por la existencia de "un grupo que cometió una multiplicidad de delitos" en el Antiguo de Oviedo. Por otro lado, Bernal hizo referencia a la "lamentable escasez de familias de acogida, que supone que los menores queden institucionalizados, algunos hasta la mayoría de edad, lo que influye en su madurez afectiva". Y llamó la atención sobre la fuga de menores del centro de Sograndio, en Oviedo, algunas de ellas mientras los menores eran trasladados a realizar actividades fuera del centro, debido a incidencias en el trasnporte que han sido al parecer corregidas.