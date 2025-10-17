Gijón disfruta de la pasión sidrera

El inconfundible olor a manzana fermentada, el sonido del culín al caer y el bullicio de las calles dejan claro que Gijón de Sidra 2025 sigue más vivo que nunca. La cita, que comenzó el pasado 9 de octubre, encara su recta final con gran ambiente y excelente tiempo, lo que ha favorecido la afluencia de público en una edición que se confirma como una de las más participativas de los últimos años.

Hasta el domingo 19 de octubre, gijoneses y visitantes tienen una última oportunidad para sumarse a esta fiesta de la sidra y la gastronomía, en la que 34 sidrerías de Gijón y Villaviciosa, apadrinadas por 13 llagares asturianos, ofrecen maridajes únicos de sidra y cazuela, con propuestas especialmente creadas para la ocasión. Cada establecimiento presenta su cazuelina especial acompañada de una sidra concreta, en una ruta que recorre los barrios y rincones más emblemáticos de la ciudad.

Desde los clásicos chigres de barrio hasta los locales más modernos, todos participan en esta ruta sidrera que convierte a Gijón, un año más, en la capital del culín por excelencia.

Propuestas de algunos de los establecimientos participantes. / Pablo Solares

Una edición con sabor a reconocimiento

Esta decimosexta edición tiene un significado especial: es la primera que se celebra después del reconocimiento de la sidra asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, un logro que pone en valor años de trabajo y esfuerzo colectivo.

"Es una edición muy especial, porque llevamos tiempo luchando por este reconocimiento y ahora se ha visto recompensado", señaló María González, coordinadora de proyectos de Fenicia Marketing Gourmet, empresa organizadora del evento junto con Divertia Gijón., durante el acto inaugural, celebrado en la sidrería La Maniega, ganadora de la edición anterior,. El encargado de escanciar el primer culín fue Hugo Rojo, propietario de La Maniega, quien destacó que "esta iniciativa mueve a mucha gente en una época más tranquila del año y da valor a la sidra y a la ciudad".

Sidra, cocina y premios

Los establecimientos y llagares participantes compiten por los galardones a la Mejor Sidra, Mejor Cazuela, Mejor Sintonía entre Sidrería y Llagar, y la Sidra Más Prestosa, premio que elige el público. Además, se reconocerá al Mejor Chigreru o Chigrera del Año, figura emblemática del certamen.

El jurado, que visita durante estos días todos los locales, tomará nota de las propuestas para decidir los ganadores el próximo domingo. Este año, el pañuelo conmemorativo de la cita lleva la firma de la artista Chana Joglar, en un guiño a la creatividad y la identidad local.

Clientes de una sidrería disfrutando de Gijón de Sidra. / Pablo Solares

Ambiente y últimas jornadas

Desde su inauguración el pasado 9 de octubre, el ambiente ha sido excepcional. Las buenas temperaturas y el reciente puente festivo han llenado las terrazas y las barras de los chigres, donde miles de personas han disfrutado de cazuelas, culinos y música en directo.

La organización trabaja, además, para recuperar el tradicional Sidrobús, que permitiría recorrer los establecimientos sin necesidad de conducir. Aunque no estuvo disponible en el primer fin de semana, se espera que pueda funcionar en los últimos días del certamen.

Con su fórmula de tradición, cocina, cultura y hospitalidad, Gijón de Sidra 2025 demuestra una vez más por qué es una de las citas más esperadas del otoño asturiano.

Este fin de semana será el momento perfecto para brindar, recorrer los chigres y celebrar el sabor más auténtico de Asturias. Porque hasta el domingo, los culinos siguen cayendo en Gijón.