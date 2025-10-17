Hoy se cumplen 24 años de la fecha en la que el peaje del Huerna debió pasar a la historia

Tal día como hoy hace 24 años expiraba la concesión de la Autopista del Huerna. De no haberse prorrogado, de manera irregular según la Comisión Europea, los usuarios de la única vía de alta capacidad que comunica Asturias con la Meseta habrían dejado de pagar un peaje el 17 de octubre de 2021. Hoy, casi un cuarto de siglo después, Asturias reclama la anulación del pago, reforzada en su reclamación por un dictamen de Bruselas que considera que la decisión adoptada en 2000 por el entonces Gobierno de José María Aznar incumplió varias exigencias legales comunitarias. Aquella prórroga de concesión trasladó el fin del peaje de 2021 a 2050, también al 17 de octubre.

La ampliación por 29 años del peaje quedó sellada en el Boletín Oficial del Estado del 18 de marzo de 2000, con la publicación de un Real Decreto firmado un día antes por el entonces ministro de Fomento Rafael Arias Salgado. La resolución modifica la concesión de la autopista León-Campomanes, entonces ya a cargo de Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, sa (AUCALSA). En el punto cuarto se afirma que “se establece como fecha final del plazo de la concesión de la autopista Campomanes-León el día 17 de octubre del año 2050”.

AUCALSA se constituyó en 1975 con el propósito de construir y gestionar la autopista León-Asturias, proyecto que le fue adjudicado ese mismo año. Poco después, la situación financiera de la empresa obligó al Estado a intervenir, asumiendo la totalidad de su capital mediante un real decreto. La autopista comenzó a funcionar en agosto de 1983.

Durante los primeros años de explotación, la compañía acumuló pérdidas continuadas que alcanzaron su punto más crítico en 1985. No fue hasta 1999 cuando Aucalsa cerró el ejercicio con beneficios por primera vez, registrando un resultado positivo de 4,09 millones de euros.

El ejercicio siguiente, 2000, confirmó la tendencia al alza: los ingresos por peaje aumentaron un 8,9 % y el resultado antes de impuestos un 3,5 %, iniciando un periodo de estabilidad económica.

En octubre de 2003 culminó el proceso de privatización de la sociedad, con la venta de las acciones de la Empresa Nacional de Autopistas a un consorcio de empresas liderado por el Grupo Sacyr Vallehermoso, e integrado por SCH, Caixa Galicia, Caixanova, El Monte y Torreal, todos ellos a través de Sociedades participadas (Enaitinere, S.L., Ibergement Assessment, S.L., Pistas de Galicia, S.L., Autopistas Participadas, S.L., TCN21, S.L., y Al Andalus Concesiones Uno, S.L.).

Ya en 2018, la empresa alcanzó ingresos por peaje de 39,6 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 5,5 millones. Solo la irrupción de la pandemia en 2020 interrumpió esa trayectoria, provocando unas pérdidas cercanas a los dos millones de euros.

En la actualidad, Aucalsa forma parte del grupo Itinere y es un fondo de pensiones de Países Bajos, APG, el accionista de control, con la mayoría de los derechos de voto y que designa a la mayoría de miembros del consejo de administración de la sociedad.

Según las últimas cuentas de Aucalsa, tal y como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, Aucalsa estima en 285 millones de euros la amortización acumulada de la infraestructura, cuantificado en 654 millones de euros. Por tanto, el valor neto contable pendiente de amortizar asciende a 369 millones de euros.

Además, consta un derecho de cobro de la concesionaria, que corresponde a la parte de gastos financieros capitalizados que espera recuperar a través de as tarifas de peaje y que suma 194,7 millones de euros.