Imasa consigue por tercera vez una prórroga del preconcurso
El juez concede otro aplazamiento, hasta el 8 de enero, para negociar con los acreedores
El juzgado de lo Mercantil número 4 de Oviedo ha autorizado la tercera prórroga del preconcurso de acreedores de la compañía asturiana de ingeniería Imasa hasta el próximo 8 de enero.
La empresa, con más de 900 trabajadores e inmersa en un proceso de reestructuración financiera, había solicitado la semana pasada al juez el tercer aplazamiento de su preconcurso, bajo el argumento de que sus negociaciones con los principales acreedores financieros se encontraban "en una fase avanzada". La compañía pedía "un periodo adicional para alcanzar un plan que permita a la compañía reestructurar su deuda financiera".
El juzgado autorizó ayer la solicitud de Imasa, que dispondrá al menos de tres meses más para resolver sus dificultades.
En su última solicitud al magistrado, la empresa aseguraba contar con una "sólida" cartera de proyectos contratados, varias ofertas en curso y oportunidades de negocio por un valor total de más de 1.000 millones de euros.
El objetivo del plan de reestructuración, explicaron entonces desde Imasa, es "fortalecer su patrimonio neto, impulsar su crecimiento, facilitar el desarrollo de su plan de negocio y garantizar la viabilidad de la empresa, preservando el empleo y reforzando su compromiso con sus clientes y proveedores".
