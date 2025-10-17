Junceda, director del Sabadell-Herrero, sobre la opa: "El resultado nos ha alegrado, pero no nos ha sorprendido"

"El resultado nos ha alegrado, pero no nos ha sorprendido". Así se ha pronunciado este viernes el ovetense Pablo Junceda, director general de Sabadell-Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, sobre el fracaso de la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA a la entidad catalana.

“En todo este largo proceso hemos intentado defender de forma honorable nuestra casa, con rigor y profesionalidad; tratando de cuidar a nuestros accionistas, clientes y equipos. Siempre pensando en lo que considerábamos que era mejor para nuestra querida Asturias", ha afirmado Junceda.

El directivo ha asegurado que "la claridad y la transparencia han sido una constante por nuestra parte a lo largo de estos últimos meses, y con esta actitud, unido a un intenso trabajo, hemos mantenido de forma abrumadora la confianza de los accionistas”.

“En lo que respecta a Sabadell Herrero debemos seguir potenciado sin descanso nuestra alma asturiana, recogiendo la mejor esencia de Banco Sabadell y entregándola a nuestros clientes para hacer posible una mejor sociedad y seguir siendo un pilar financiero estratégico en la región", ha apostillado Junceda.