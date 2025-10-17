La manifestación contra el Huerna comienza a caldearse: Vox no acudirá a la marcha

Los agentes políticos, sociales y empresariales caldean ya la manifestación de esta tarde convocada por la Alianza por las Infraestructuras contra el peaje del Huerna. Vox anunció que no acudirá a la llamada al considerar que "los que mantiene el problema no puede liderar ninguna manifestación". No vamos a ser cómplices de la campaña propagandística de Barbón, ni tampoco, bajo ningún concepto, vamos a blanquear a este Gobierno", aseguró esta mañana la portavoz de Vox, Carolina López.

La diputada quiso dejar claro que desde su partido exigen la eliminación del peaje, pero "ya anunciamos que solo compartiríamos pancarta cuando Adrián Barbón se plantara en la Moncloa". Algo, dice Vox, que no han hecho ni él ni Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias. Y prueba de ello han sido "las declaraciones de ayer de Óscar Puente, del ministro, al afirmar que esto no era un problema central para los asturianos". "Esto lo que demuestra es que no tienen ni puñetera idea de las necesidades reales que tenemos en Asturias", sentenció López.

Para Vox, la razón por la que Asturias todavía no ha solicitado una reunión con Sánchez y Puente es porque "saben que la respuesta va a ser que no. Sánchez no quiere eliminar el peaje del Huerna y lo que intenta Barbón es agarrarse a un clavo ardiendo para disimular su incompetencia y servilismo a Sánchez".

Por tanto, insistió López, "lo que nosotros le exigimos a Adrián Barbón es que vaya a la Moncloa, se reúna con Pedro Sánchez, con su ejecutivo y exija realmente la eliminación del peaje. Y si no lo eliminan, que tenga la valentía de pedir ceses, dimisiones o incluso la convocatoria de elecciones". "Todo lo demás es propaganda política del señor Barbón".