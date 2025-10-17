"Esta manifestación inédita tiene que servir para que en Madrid se escuche nuestra voz contra el peaje", dicen empresarios, sindicatos y transportistas

Acostumbrados a estar en primera línea, los políticos asturianos dieron hoy un paso atrás para dejar la primera fila de la manifestación contra el peaje del Huerna a transportistas, empresarios y sindicatos, quienes destacaron la singularidad de la concentración, pero coincidieron en que “no cabe lugar el debate, el peaje es ilegal”, y se mostraron optimistas sobre un posible cambio de opinión del Gobierno central.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo, indicó que la imagen que se ha dado este viernes con esta movilización unitaria de los grupos políticos y sociedad civil "es inédita y tienen que servir para que en Madrid se escuche" la voz de los asturianos.

Para Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, lo de esta tarde fue “una llamada desde la sociedad civil al Gobierno de España para que busquemos una fórmula para salir de este embrollo y no sigamos pagando un peaje injusto”, y deseó que a partir de ahora se pueda abrir una línea de negociación entre ambas administraciones.

Su homólogo en Gijón, Félix Baragaño indicó que lo que se pide es “la supresión total del peaje y no rebajas”. Y sentenció: “La sociedad asturiana, a través de sus instituciones más representativa ha trasladado un mensaje claro y rotundo al Gobierno de España sobre la perentoria toma de decisión legal, presupuestaria y política relativa a la eliminación del peaje del Huerna”.

Carlos Paniceres, Javier Lanero y María Calvo. / Ángel González / LNE

El presidente cameral de Avilés, Daniel González, por su parte, calificó la manifestación de “hito por el apoyo mayoritario de todos los ámbitos sociales”. “No se recuerda otra muestra similar del poder del pueblo, reivindicando juntos ciudadanos, partidos políticos y agentes sociales un derecho que nos corresponde en base a un informe jurídico, pero también por el interés general de Asturias”, afirmó.

En representación de Comisiones Obreras, Esther Barbón, aseguró que "Asturias no se merece un peaje injusto e ilegal y tampoco las declaraciones de Óscar Puente". En UGT, Javier Fernández Lanero, remarcó que “sabemos de manera contundente que es ilegal y de ahí viene la indignación, no solo por la injusticia sino porque es ilegal: nunca debió producirse”.

Miguel Rivero, de USO, reconoció que “dependemos de la vía jurídica, pero tenemos que hacer fuerza. La cuestión está clara: el peaje es irregular”. Por su parte, Dacio Alonso, de la Unión de Consumidores, insistió en que “lo que es ilegal no puede suponer un daño al ciudadano. Se debe anular el peaje ya".

Los transportistas, unidos

Ovidio de la Roza, presidente de Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado de Asturias (Asetra), valoró que “la manifestación, desde el punto de vista de representación social, ha sido un éxito. Es un primer paso al que tienen que seguir otros para poder acabar con el peaje".

Alejandro Monjardín, presidente de Cesintra, patronal del transporte, reconoció que "se trata de una manifestación atípica, donde están todos los partidos, lo que indica la fuerza de la convocatoria. El peaje debe concluir".

El presidente de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), José Fernández, consideró que "si somos capaces de seguir unidos, como hoy se ha visto, podremos doblegar al Gobierno central".

Maite Casal, secretaria General en Asociación de Transportistas Asturianos (Astra), espera que “acaben con esto, nos lo deben a los asturianos: es una tomadura de pelo". Y Ana Belén Barredo, de la Corporación Asturiana de Transporte por Carretera (CAR), auguró que “esta movilización histórica que a la larga acabará con el peaje".

Por su parte, Patricia Díez, de la asociación de transportistas ASVIPMET, remarcó que “tenemos que terminar con esta discriminación, es un momento para hacer fuerza".

Tasio Reguero, del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), valoró que “ha sido un gran ambiente, muy positivo y una muestra de fuerza. Confiamos en que el peaje deje de existir"; mientras que para Andrés Nicieza, de Sindicato Ferroviario Asturies (SFCI), insistió en que “no cabe lugar al debate, el peaje es ilegal, no es una opinión, y hay que quitarlo. Tenemos que estar todos juntos".