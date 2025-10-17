Mariano Esteban: "Las vacunas son el remedio más eficaz para salvar vidas"

"Hay que ser conscientes de que las vacunas son el remedio más eficaz que tenemos para salvar vidas". No lo dice cualquiera, sino Mariano Esteban Rodríguez (Villalón de Campos, Valladolid, 1945), quien fue uno de los artífices del entonces ansiado antídoto español contra el covid-19 en 2020. El reputado y premiado virólogo, profesor de investigación ad honorem del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no se cansa de repetirlo, porque sabe muy bien de lo que habla y porque no oculta su indignación con los movimientos antivacunas: "Es una tragedia lo que hacen".

Asistentes a la lección inaugural, entre ellos, la expresidenta del CSIC, Rosa Menéndez, segunda por la derecha. / Fernando Rodríq­guez

Así lo expresó durante la lección que ofreció este viernes para inaugurar el curso académico 2025-2026 de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. "Debemos estar preparados para actuar y desarrollar vacunas frente a virus con potencial epidémico o pandémico tan pronto como aparece un patógeno virulento que afecta a humanos", advierte Esteban. El 70% de los virus entra a los humanos por los animales. En este sentido, los virólogos deben "estar muy vigilantes a los reservorios".

La gripe aviar, el ébola o la chikungunya son algunas de las enfermedades más preocupan en la actualidad, según el también presidente de honor de la Real Academia de Farmacia de España. En el caso de la gripe aviar hay temor a que salte a los humanos. Y por supuesto no hay que olvidar el coronavirus. "La sociedad dio ejemplo de colaboración y aprendimos que nunca más hay que bajar la guardia. No debemos. Al menos eso espero, aunque a veces somos algo olvidadizos", apunta.

Expansión

Mariano Esteban recuerda la "velocidad de vértigo" con la que se expandió el covid y cómo afectó a la gente. "A nosotros nos ayudó que ya se había secuenciado el genoma del virus a principios de 2020", describe. "La pandemia nos pilló a todos desprevenidos. No había procedimientos de lucha como test de diagnósticos, antivirales, vacunas, ni tampoco material como mascarillas, equipos especiales... En poco tiempo los científicos desarrollamos candidatos vacunales y las empresas comercializaron los antídotos. La sociedad dio ejemplo de colaboración".

El profesor aplaudió también el trabajo de los investigadores en España: "Hay excelentes grupos de investigación en el área biomédica, pero se debe invertir más en I+D+i y tener un tejido empresarial potente". Tuvo unas palabras de agradecimiento para la institución asturiana y, en especial, para la científica Rosa Menéndez, expresidenta del CSIC, presente en el acto. "Colaboramos mucho en su día, lo puso muy fácil y es un placer tenerla aquí", dijo.

Mariano Esteban fue presentado por el presidente de la academia, el catedrático de Ingeniería Química Mario Díaz, quien alabó su trayectoria profesional, con especial énfasis en su labor "pionera" para lograr en España la vacuna del covid. La secretaria, María Ángeles Gil, leyó el informe de actividad del último curso. También intervino el vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante, quien realzó el papel de la Universidad de Oviedo como impulsora de la investigación, labor "asumida con orgullo". Y añadió: "Cada proyecto de investigación que apoyamos es una inversión de futuro en Asturias".