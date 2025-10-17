La negociación del Presupuesto abre otra crisis entre los socios del gobierno asturiano

La negociación del Presupuesto autonómico para 2026 ha alentado otro desencuentro entre los socios del gobierno de Asturias, PSOE e IU-Convocatoria, tras anunciar el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el inicio de negociaciones con la oposición para las cuentas sin antes haberse sentado los socialistas con quienes comparten Ejecutivo.

Peláez confirmó en la comisión parlamentaria de Hacienda que el Ejecutivo comenzará el miércoles 22 de octubre los contactos con los grupos parlamentarios. Lo hizo después de que el diputado del PP Andrés Ruiz desvelase que su grupo había recibido la llamada del Ejecutivo para sentarse a negociar.

Izquierda Unida, que fue informada pocas horas antes de la comisión de este extremo, expresó su «estupefacción» porque se inicien negociaciones con la oposición sin antes haber tenido ningún encuentro interno entre los socios del Ejecutivo. La formación lamentó que el anuncio se realizara «sin coordinación previa» dentro del Ejecutivo autonómico.

El toque de atención no es anecdótico porque recientemente ya afloraron las diferencias de criterio entre los socios del Gobierno con respecto a la aprobación de los decretos para la autorización de la instalación de los dos primeros centros de universidades privadas en Asturias. El consejero Ovidio Zapico, coordinador de IU, explicitó su rechazo a la medida en la reunión del Consejo de Gobierno.

IU acusa al consejero Guillermo Peláez de haber actuado sin consensuar el paso de la negociación presupuestaria con la dirección política de Convocatoria por Asturies. La secretaria de Organización, María Miranda, ha recordado que el coordinador general de la coalición y consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, había trasladado «explícitamente» a Peláez la necesidad de establecer antes, en el seno del Gobierno de coalición, los ejes que deben orientar las futuras cuentas autonómicas.

«El Gobierno debe tener una posición única, compartida y previamente acordada», ha insistido Miranda, que también ha reclamado que los Presupuestos tengan en cuenta las necesidades de los ayuntamientos asturianos.

IU-Convocatoria trasladará su malestar a la Federación Socialista Asturiana y pedirá «un proceso presupuestario coordinado entre ambas organizaciones», con el objetivo de garantizar que las cuentas de 2026 «reflejen fielmente el pacto de legislatura». Los socios de Barbón han reiterado su queja por la «falta de coordinación política» que a su juicio existe en el Gobierno, asunto que han denunciado en varias ocasiones.