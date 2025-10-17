LA NUEVA ESPAÑA se suma al manifiesto por el final del pago en el Huerna

El manifiesto por la supresión del peaje del Huerna (AP-66) firmado unánimemente por los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras ha ido sumando adhesiones. LA NUEVA ESPAÑA también ha trasladado su respaldo a una reivindicación que ha logrado el apoyo unánime de los partidos asturianos, los sindicatos y las asociaciones empresariales.

La Alianza por las Infraestructuras reúne a 27 colectivos de todo el espectro político y social. Además de los partidos y los sindicatos, pertenecen a esta Alianza la patronal FADE, las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, los empresarios del transporte y colectivos ciudadanos como Asturias al tre. También han comunicado al Principado su apoyo a este manifiesto numerosas entidades. Unas de las más destacadas han sido los ayuntamientos asturianos. Lo han hecho a través de la Federación Asturiana de Concejos, pero también se han ido aprobando respaldos en plenos municipales.

LA NUEVA ESPAÑA contó en exclusiva en abril de 2024 los detalles del informe de la Comisión Europea que invalida el cobro por usar la autopista del Huerna. Desde entonces ha venido informando puntualmente de todas las reclamaciones de la sociedad asturiana contra este peaje. El pasado domingo su editorial finalizaba diciendo que a los asturianos en la manifestación de mañana "les toca reclamar lo que legítimamente es suyo. A esta historia solo cabe ponerle un final feliz, y cuanto antes".

Ante la movilización ciudadana convocada para hoy a las 17.30 horas en Oviedo, numerosos colectivos han llamado a la participación. Así, el sindicato UGT recalca que "la razón y la ley están de nuestro lado; te esperamos". El secretario general de Comisiones Obreras, José Manuel Zapico, ha enviado una carta a sus afiliados en la que pide una participación masiva: "Que toda Asturias sea una sola voz, un clamor, contra este peaje que lastra el desarrollo territorial y la cohesión social". La Cámara de Comercio de Oviedo reclamó "una movilización masiva e histórica, como la que fue en su momento la de la Variante de Pajares. También nos decían entonces que era imposible y luego fue posible"

Reunión de la Alianza

Antes de la concentración de hoy, se reunirá la Alianza por las Infraestructuras para analizar la situación y evaluar las acciones realizadas. Posteriormente, todos los integrantes se dirigirán a la movilización ciudadana.