El día en el que los políticos asturianos aparcaron todas sus diferencias por el Huerna: "Esta es la opinión de Asturias; el peaje es injusto"

Los partidos políticos dejaron este viernes sus diferencias a un lado por un objetivo común: mostrar su rechazo contundente al peaje del Huerna. Las declaraciones de los últimos días del ministro Óscar Puente descartando rotundamente el rescate de la AP-66 caldearon una manifestación “histórica” por la unidad que congregó. Solo Vox declinó acudir a la convocatoria de la Alianza por las Infraestructuras al negarse a apoyar actos “propagandísticos” del Gobierno de Adrián Barbón.

El presidente del Principado estuvo arropado por todo su gobierno, pero también por numerosos integrantes tanto del grupo parlamentario socialista como de la FSA. Dolores Carcedo, portavoz en la Junta General, insistió en que “es importante defender juntos la supresión de un peaje injusto que nunca debió de ser prorrogado”.

Dolores Carcedo, de marrón, junto a Adrián Barbón. / A. G.-O.

Junto a ella se dejaron ver figuras fuertes en el partido como el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, así como prácticamente la totalidad de los diputados socialistas del parlamento asturiano.

"No es día para el debate"

Lo dejo claro segundos antes de que se iniciase la marcha el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, “no es un día para el debate ni tampoco de venir con exigencias más allá del Gobierno central, que es quien tiene que poner fin al peaje del Huerna”.

En su opinión, “la unanimidad que se ha suscitado y que está detrás de esta pancarta es lo que significa la opinión de Asturias: que el peaje es injusto y que hay que quitarlo de forma inmediata”.

Queipo insistió en que la supresión del pago debe ser “inmediata” y que el único con poder para hacerlo es el ministro de Transportes, Óscar Puente, “quien por cierto demostró un desconocimiento absoluto y una falta de respeto a todos los asturianos esta semana”.

Y quien puede hacerlo, añadió, es “Pedro Sánchez, que es quien tiene la capacidad y la herramienta para quitarnos esta injusticia, como decía, que es un agravio en comparación con otras comunidades autónomas”.

El popular priorizó “el objetivo común por encima de las diferencias políticas internas”, haciendo un llamamiento a la cohesión, reiterando que “no es un día para hacer crítica política entre nosotros, ya habrá otros días para hacerlo. Es un día para mostrar músculo, fuerza, para mostrar que la sociedad asturiana está unida contra algo que creemos que es una pura injusticia, que es el peaje del Huerna”.

Álvaro Queipo habla con Carmen Moriyón durante la manifestación. / Ángel González / LNE

Respecto a la reunión mantenida previamente al inicio de la manifestación desde la Estación del Norte de Oviedo, Álvaro Queipo ofreció una lectura “positiva” de la misma y destacó que todos los miembros de la mesa “ciertamente coincidimos en que lo primero es reclamar la bonificación o la eliminación del peaje y después la lucha en la justicia que corresponda en cada momento”.

El líder de los populares se dejó ver muy bien acompañado por la presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón. Ambos partidos abrieron recientemente la puerta a una posible coalición de cara a las próximas elecciones. Una buena sintonía que quedó de manifiesto este viernes en la marcha contra el Huerna.

La voz de la sociedad asturiana

Junto a Queipo estuvieron también los diputados del grupo parlamentario y algunos alcaldes asturianos, como Alfredo Canteli, para quien es “una ilegalidad que todas las comunidades no tengamos el mismo trato”. “Asturias está bloqueada por el Huerna y tenemos que aspirar a que ese peaje se elimine, tanto para los profesionales, que tienen que soportar permanente ese coste, y para el resto de ciudadanos”.

Los socios de Gobierno de Barbón, Convocatoria por Asturias-IU, muy críticos con la continuidad del peaje del Huerna desde el primer minuto, también estuvieron presentes en la manifestación. Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de IU, afirmó que “la sociedad asturiana se ha movilizado y ha dicho alto y claro que el peaje es ilegal y que no puede seguir ni un día más”

“El ministro, creo que es una persona inteligente, tiene que entender que las prioridades políticas de Asturias se deciden desde Asturias, hoy lo hemos hecho. A partir de aquí solo cabe una solución: el fin del peaje. Las barreras de La Magdalena no pueden seguir ni un día más: basta ya de peaje”, sentenció.

Ovidio Zapico, a la derecha, habla con dos personas al final de la marcha. / A. G.-O.

La diputada Delia Campomanes, encargada de representar a la coalición de izquierdas en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, explicó que el Gobierno asturiano acordó esta semana mantener “abierto un canal de comunicación” con los encargados de la Comisión Europea que realizaron el informe sobre el peaje.

En la Comisión Europea, detalló, no ven la lucha por el peaje como “una cuestión marginal, sino como el paso que debe dar la comunidad autónoma, y que los pasos que debería dar el Gobierno de España deberían ir enfocados en negociar con la concesionaria”. También se dejó ver el diputado Xabel Vegas.

La diputada del grupo mixto, y representante de Somos Asturies, Covadonga Tomé valoró que se estén “dando pasos” y que se esté poniendo en marcha la vía administrativa. “Nos llamó la atención que falta mucha información, no porque no pueda acceder a ella el Gobierno, sino porque no aparece”, reconoció sorprendida.

Sobre la marcha, celebró que “la movilización vaya a ser la que de verdad mueva voluntades y la que le explique a Óscar Puente lo que de verdad queremos los asturianos”. Además, anunció que también estará presente en la concentración de este sábado convocada por Daniel Ripa.

Laura Tuero, Covadonga Tomé y Xune Elipe, de Somos Asturies. / LNE

Emilia Calvo, vicesecretaria de Coordinación Institucional de Foro Asturias, que acudió a la reunión de la Alianza ante la ausencia de Adrián Pumares, recordó que su partido promovió en 2024 una proposición no de ley contra el peaje, pero “no se ha hecho absolutamente nada desde el Gobierno de Barbón”.

También criticó el “ninguneo” del Gobierno central, que está “incumpliendo” el dictamen de la Comisión Europea. Aunque, añadió, “no es momento de reproches, que ya llegará el momento, sino de aplaudir la unidad”.

Los únicos que no estuvieron presentes en la marcha fueron los diputados de Vox. Su portavoz, Carolina López, explicó por la mañana que no iban “a ser cómplices de la campaña propagandística de Barbón, ni tampoco, bajo ningún concepto, vamos a blanquear a este Gobierno”.