El restaurante de sello asturiano en el que la Reina Letizia se "reencontró" con su tierra natal en Bruselas

La reina Letizia (Oviedo, 1972) visitó días atrás Bruselas (Bélgica) en compañía del rey Felipe para inaugurar Europalia. Además de reunirse con los monarcas belgas, Felipe y Matilde, y tener que cumplir con una cargada agenda, ambos también tuvieron oportunidad de salir a cenar.

Y lo hicieron en un restaurante de marcada huella asturiana, el Hispania Bruselas, del grupo Hispania, cuyo consejero delegado es el empresario ovetense Javier Fernández Hidalgo. Además, el jefe de cocina es otro asturiano, Adrián Mancheño, ovetense como la reina. El cocinero suma unos cuantos años al frente de los fogones del Hispania Bruselas, que tiene réplicas en Londres y Vietnam. Junto a los Reyes comieron más personas de su equipo y de la Embajada de España en Bélgica.

"Nos hizo mucha ilusión que contaran con nosotros una vez más", explica Mancheño a LA NUEVA ESPAÑA. "Fue un placer poder atenderles tanto a ellos como a su equipo, por el trato tan cordial y amable".

El cocinero explica que se decantaron por los "clásicos de la casa" para cenar.

Adrián Mancheño, con una lubina. / LNE

Menú

El restaurante se ubica en el NH Collection Gran Sablon y está dedicado a la gastronomía española en general. El menú fue de lo más español: croquetas, ensaladilla rusa y anchoas del Cantábrico sobre brioche. Además de pescado y el postre, con frutos rojos.

Puede que haya sido la primera vez que la Reina difruta de la cocina del Hispania, pero no el Rey, quien en 2022 tuvo oportunidad de cenar en el de Londres. Fue con motivo de la gala del 135.º aniversario de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, en la que Mancheño cocinó junto a Marcos Morán, con una estrella Michelin en Casa Gerardo (Prendes, Carreño). "Ya en aquella ocasión, tanto Marcos Morán como yo pudimos comprobar la gran calidad humana de su majestad", recuerda el ovetense.