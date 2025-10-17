El templo japonés en plena comarca de la sidra donde los amantes de la comida nipona disfrutan de una experiencia única: "Es, simplemente, el mejor japonés en el que he estado en España"

En Cabranes, en plena de la comarca de la sidra, se esconde entre valles y montañas un remanso de paz gastronómico donde no solo se alimenta el olfato o el gusto, sino que los cinco sentidos son protagonistas de una experiencia sin igual.

Se trata del restaurante Amada Carlota, ubicado en La Cotariella, Asturias, un lugar idílico que supone un auténtico un regalo para la vista. Amada Carlota es paz, es la esencia japonesa que te impregna de esa cultura que obliga a frenar el ritmo de vida y unir la coherencia con lo gastronómico. El restaurante dispone de dos menús a reservar entre los comensales: un menú degustación de 8 platos con una variedad de especialidades japonesas y el menú "sukiyaki", que se compone de 5 platos que no olvidarás jamás.

La comida se sirve de manera pausada, dejando al comensal disfrutar de cada bocado y sin ahogarle con prisas, pero sin que haya demoras entre platos. Todo está estudiado para que lo sabores se sientan y no eclipsen al siguiente plato.

El restaurante, además, cuenta con pocas mesas para hacer de esta experiencia algo personal, en la que lo importante es la comida y la persona que nos acompaña.

Ejemplo del éxito de Amada Carlota son las opiniones de los comensales en diferentes páginas especializadas en hostelería. "Si ya es sorprendente un restaurantejaponéss en medio de la montaña asturiana, más sorprende es que su propuesta sea tal fiel a los modos de cocinar japoneses. Menú degustación muy bien estructurado, con pases perfectos en cuanto a preparación, presentación y cantidad. Se tona, como buen japonés, que la materia prima está muy cuidada. Menú largo para degustar con tiempo. Servicio impecable por parte de un personal que vive su negocio y explican su propuesta con auténtico entusiasmo. Un 10. Local con capacidad muy reducida por lo que la atención es personal. Espacio agradable, cómodo, con una decoración sin complicaciones pero acertada. Relación calidad/servicio/precio inmejorable para un japonés". "Hemos disfrutado hoy del menú degustación y la experiencia ha sido un gustazo. Un sitio privilegiado, que invita a desacelerar y disfrutar, la comida un diez tanto en sabor como en presentación y cantidad, y el servicio es excelente. Lo recomendaremos a amigos, y volveremos a probar su otro menú, muchas gracias!!".

"Es, simplemente, el mejor japonés en el que he estado en España. Sabores increíbles, presentación cuidada y una elaboración exquisita en cada plato japonés además de un conocimiento que se nota en cada interacción con el camarero que además era súper majo, nos atendía dudas, e incluso nos dio consejos y sugerencias para un futuro viaje a Japón", apuntan.-